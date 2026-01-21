自評和賴清德熱度滿分 要成為2028總統連任底氣 陳亭妃讚林俊憲風範：第一時間大方表態相挺 給自己兩大目標！｜Yahoo《齊有此理》

立法委員陳亭妃贏得民進黨初選，準備出戰台南市長。她到Yahoo《齊有此理》，接受主持人王時齊專訪，公開未來要達成「兩大目標」，成為2028年總統賴清德拚連任的底氣。

陳亭妃強調，對於和林俊憲競爭初選，賴清德的態度是一視同仁，完全沒有介入。雖然外界喜歡討論這個話題，但她強調總統跟她互動熱絡「洗金ㄟ」，熱度絕對是10分滿分，只是她並沒有放大這些細節。陳亭妃也非常欣賞林俊憲的風範，第一時間大方表態相挺。

陳亭妃表示，她的選戰策略是走近人民，因為她提出「行動政府」的概念，所以她親自以鐵馬之旅，證明自己有能力做得到。陳亭妃笑稱自己這些年來走破4雙鞋，現在重點在於要找回人民的感情，而不是去切割任何人，她也有心理準備未來將成為「公共財」，不能偏心特定對象。

▲ 立委陳亭妃接受Yahoo《齊有此理》專訪

面對之後將要六度對戰謝龍介，陳亭妃細數自己的從政之路，和兩人對戰的經驗，她從民進黨邊緣人，到現在出戰台南市長，每回對上謝龍介都是勝出。但陳亭妃也吐槽：「耍嘴皮子耍不贏他，因為不用負責任。」

陳亭妃回顧27年一路走來，台南從民進黨席次屈指可數，到開創現在的版圖，自己從未離開這個場域。她也觀察到，民眾黨在台南雖然沒有檯面上的組織，但一直有10%的基本盤。因此她直言，2026民進黨要面對的就是藍白合，因為他們已經把目標放在2028。

陳亭妃疾呼，民進黨一定要改變策略、走入基層，找回人民的感動。她為自己訂下兩大目標，首先就是「2026一定要大贏，議員絕對要全壘打」，讓2026成為2028的底氣。其次是「2028賴清德連任得票率一定要超過2024」。她喊話黨內不能永遠躲在舒適圈，因為之後藍白若合，力道絕對不一樣。

身為立委，陳亭妃看到朝野不睦導致行政團隊反應慢半拍，還有《財劃法》讓台南深受重傷。陳亭妃激動質問：「廠區在台南，財政分配給北部，這樣公平嗎？」因此現在面對台美關稅15%要送國會審議，她認為絕對不能拖，要用產業逼迫在野黨面對。

對於22日就要展開深度感恩之旅，陳亭妃有信心找回人民的感動。她仍然記得第一個喊出改變台南的是陳亭妃，對於可能成為台南400年來第一個女市長，陳亭妃要用溫暖、溫度改變城市，把外界眼中的包袱變成力量。

