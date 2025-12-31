自評身材不輸消防猛男 黃國昌秀減脂增肌後精實身材喊：做就對了！

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌前（29）日直播時表示，明年2月1日卸下立委職務後，將轉型當全職YouTuber，並預告今天要發行個人寫真集，自認實力不輸新北消防猛男。黃國昌今天中午在臉書貼出照片與紀錄片，裸上半身大秀肌肉，自稱累積的汗水應該可以聚成溪，所有過程其實就只是「做就對了」。

黃國昌秀出瘦身前後身材對比。（圖／黃國昌臉書）

黃國昌在臉書貼出一張照片，是減脂增肌前後的對比，標語寫上「堅定の邁向健康之路」，並盼自己明年繼續練。

黃國昌說，分享給大家的這支影片，累積的汗水應該可以聚成溪了。這個2025的新年新希望，在2025年的最後一天回顧，本來以為有滿滿的心得、辛酸淚可以訴說，沒想到認真回想，所有的過程其實就只是「做，就對了」！

黃國昌表示，這段照表訓練、慢慢增肌減脂的日子，要特別感謝館長，還有他的教練，天使耐心魔鬼手段，以及紀錄他體脂超標數字的小編，眼神中的憐憫，陪伴他能夠持續的「收工，明天再練」。

黃國昌也在文中，貼出一支紀錄影片，黃國昌說，慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好。



