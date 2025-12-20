自評較吳、朱有機會促成「鄭習會」 藍黨務人士：若辦應在2026地方選舉後

國民黨主席鄭麗文。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文有意恢復國共論壇、推「鄭習會」，黨副主席李乾龍在新北市黨慶活動更宣稱「北京方面歡迎鄭習會」，讓外界解讀「鄭習會」將辦。但黨務人士推估，若有「鄭習會」，2026地方選舉結束後是較可能時間點。

黨務人士表示，鄭麗文上任後，國共兩黨關係正在恢復，中斷10年的機制也慢慢恢復，「鄭習會」確實有可能舉辦。

對於兩岸政界近幾年傳出，「台灣政界人士，中國大陸國家主席習近平只見前總統馬英九」一說，黨務人士說，這是因習第三任後，角色已成世界領袖，台灣事務都委由全國政協主席王滬寧處理，才被如此解讀。

黨務人士坦言，目前台灣政治人物訪陸，最高層級就是由王滬寧接見，就連國民黨前主席朱立倫回任後，原也有意推動「朱習二會」，但因習未承諾見面才告吹，目前只有馬英九是例外，因之前馬習會，馬與習是老友關係。

但黨務人士認為，近幾任國民黨主席中，前主席吳敦義與朱立倫都沒有很敢面對兩岸問題，連九二共識都不太願意講，怕被抹紅，吳甚至都沒想推動「吳習會」，只有鄭麗文兩岸路線最清晰，相信陸方態度會有所不同。

此外，黨務人士說，當前國內還有力推台獨的總統賴清德不斷激化對立引戰，國際上又有俄烏戰爭殷鑑，美中關係與國際格局變化，鄭不是沒機會重啟國共論壇、推鄭習會。

鄭麗文之前受訪時稱，「九二共識非一中各表」，被解讀修正馬英九與前主席連戰兩岸路線。黨務人士也緩頰解釋，鄭是因過去一中各表4字被過度簡化，甚至被解讀要與對岸切割，才會做類似表述，意思也是不要簡化。

黨務人士說，鄭麗文的兩岸路線主張，要回到鄭回復習近平賀電中的說法，九二共識就是九二共識，一中各表示表述方式。

