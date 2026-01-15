自詡為「庶民經濟」研究者 央行緬懷產業軍師王健全

〔記者陳梅英／台北報導〕2026年1月8日，中華經濟研究院(簡稱中經院)副院長王健全因心肌梗塞辭世，享壽67歲。中央銀行今日在臉書「今天向誰致敬」單元，緬懷台灣產業軍師王健全，畢生奉獻於台灣產業經濟研究與政策規劃，是國內少數能將學術理論與產業實務完美結合的經濟學者，與他的恩師、已故前院長麥朝成院士對經世濟民的理想，為台灣經濟與產業發展留下一盞溫暖明燈。

王健全高度重視傳統產業與弱勢群體，自詡為「庶民經濟」研究者王健全於1959年出生於彰化鹿港；台大經濟學系畢業後赴美深造，於1989年取得美國普渡大學(Purdue University)經濟學博士學位。返國後，他投身中經院服務，開啟了將學理轉化為國家發展動力的職涯。

廣告 廣告

王健全自詡為「庶民經濟」研究者，最常說：「政府很努力、GDP成長很漂亮，為什麼人們無感？」他長期致力於縮小「數據經濟」與「庶民感受」的落差。

2011年，王副院長曾提出「三中一青」(中小企業、中低收入、中南部、青年族群)計畫，試圖解決當時我國社會逐漸M型化，以及後續衍生之世代對立、排富仇富等問題。

近期更直指《經濟學人》將新台幣長期被低估與房價高漲、薪資停滯等「台灣病」症狀相連，認為若不了解台灣經濟實況，恐怕是「請鬼拿藥單」。

央行也揭露一段鮮為人知的歷史，王健全曾於1997年10月30日至1998年1月9日短暫離開中經院，轉至央行經濟研究處(簡稱經研處)任職。

但王健全專攻的產業政策研究與央行的貨幣政策研究範疇不同，據說他自覺難以發揮，到央行不到三個月即離開，並在其恩師—時任中經院院長麥朝成院士的召喚下，回任中經院第三所擔任所長，繼續深耕產業政策。

儘管他與央行只有短短數月的緣分，但從金融穩定到產業升級，他始終是央行值得信賴的專業盟友。

在中經院長達35年的歲月裡，王健全歷任所長、副院長，並身兼多項政府公共事務要職。在同仁眼中，他是一位對政策細節一絲不苟，對待後輩卻毫無架子、談笑風生的溫暖長官。

央行指出，王副院長對庶民經濟的熱忱，源自其恩師—前中經院院長、中央研究院(簡稱中研院)麥朝成院士的深刻薰陶。麥院士是區域經濟學的權威，曾帶領台灣走過21世紀全球化與區域整合。他對貨幣經濟學亦有所涉略，曾出版《貨幣銀行學》(與葉秋南、伍忠賢合著)；並於2001年2月25日～2004年2月24日，在央行前總裁彭淮南任內，曾擔任央行監事會監事。他不幸於2019年辭世，享壽77歲。

【看原文連結】

更多自由時報報導

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

世界最強護照「亞洲3強」制霸 台灣進步名次曝 英美被軟實力打趴

老了全付出代價！退休族痛揭15個超後悔「理財失誤」

台灣也嚐甜甜價！全球智利櫻桃價格大跳水 「2關鍵因素」曝光

