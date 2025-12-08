自詡當選黨主席讓「國民黨行情大漲」 鄭麗文點名「德國之聲」專訪「充滿惡意」

國民黨主席鄭麗文。國民黨提供



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後，頻繁接見外國駐台代表、接受外媒專訪。鄭今受訪時也稱，「國際社會對我非常好奇」，讓「國民黨行情大漲」，「國際媒體排隊來訪問」，到現在都還沒訪完，但也點名「德國之聲」就「充滿惡意」來的。

鄭麗文表示，在民進黨長期執政與經營國際媒體下，國民黨被嚴重扭曲抹黑，駐台記者對國民黨充滿敵意與誤解，但正因如此，自己「明知山有虎，偏向虎山行」，更要不斷對外說明，讓大家認識國民黨真正主張與民進黨真面目。

鄭麗文舉例，目前已有法新社、華盛頓郵報、紐約時報等重要外國媒體安排專訪，還有駐台代表、使節「排隊中」，這是好事，她也能藉此說明自己的態度、立場，以及國民黨未來扮演角色。

話鋒一轉，鄭麗文說，很多人擔心她接受外媒專訪會受傷，「德國之聲就是最典型代表，他們是充滿惡意來的，比接受民進黨訪問還兇」，其實自己受訪前就知道來者不善，但不能因為門口都是豺狼虎豹、充滿惡意、敵意就不出門。

鄭麗文表示，國民黨不能故步自封，應該勇敢走出去，有信心國民黨的立場與主張才是對的、才符合國際社會期待與利益。

受訪過程，鄭麗文再透露，日本代表一來就不斷邀請訪日，還說從2008年之後歷任國民黨主席沒有人訪日過。

鄭麗文也提到，擔任黨主席後，有5000位新入黨黨員，但因黨工人力不足，還有很多黨工官司中，處理入黨效率遭抱怨，自己已著手找人贊助，要更新全台黨的電腦系統，全換成筆記型電腦，「上任至今遇到最大困難就是沒錢」。

鄭麗文還說，自己現在也正在將黨員資料「黨籍總檢」，並表示這次黨主席選舉號稱有33萬有效黨員，但實際有效黨員數不到30萬人，暗批前朝「都沒有更新」。

