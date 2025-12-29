自詡軍事迷網路祭奠「張文」 屏警跨區新北逮無業男

新北市黃姓無業男（右）網路祭奠張文，屏警跨區抓人。讀者提供

新北市34歲黃姓無業男子在社群平台Threads上公然為北捷隨機殺人兇嫌舉辦「張文祭奠」，不僅大肆宣揚「孤狼不止」等極端言論，甚至還發文揪團交流「戰術性恐攻」。屏東警方網路巡邏發現，與檢方組成專案小組，28日北上直搗黃男租屋處抓人。屏東地檢署訊後認其涉犯恐嚇公眾罪，諭令8萬元交保。

據了解，黃姓男子自稱熱愛迷彩的軍事迷，目前無業。25日在新北市租屋處，利用社群平台Threads發表標題為「張文祭奠」的貼文。文中語氣狂妄，寫下「孤狼不止，張文不死」合理化隨機殺人的字句，更明目張膽地向網民招手，宣稱「希望下一個快要變孤狼的弟兄可以跟我私訊或留言，哥非常好相處，想發動戰術恐攻也可以跟我交流。」

廣告 廣告

屏東縣里港警分局執行網路巡邏時，第一時間掌握黃男的偏激言論。因其內容涉及號召模仿犯罪及恐怖攻擊，屏東地檢署隨即指揮「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官偵辦，循線鎖定黃男落腳在新北市板橋區。

專案小組於28日持拘票跨區前往新北板橋，在黃男租屋處將其緝捕到案，現場查扣其發文用的智慧型手機等相關證物。黃男到案後，被依刑法妨害秩序、恐嚇危害安全等罪嫌移送法辦。

屏檢29日複訊後認為，黃男發表的文字已構成以加害生命、身體的恐嚇公眾，足以導致公安危害。考量其行為對社會安定的衝擊，檢方諭令黃男以8萬元交保，並要求必須定期向指定派出所報到，嚴禁再散布任何恐嚇公眾的言論。



回到原文

更多鏡報報導

清潔隊組內鬼團對接民間垃圾車 慷全民之慨還收賄282萬 檢怒：惡性重大

台南惡警知法玩法黑歷史 冒弟名領費、撩妹露餡遭法院認證

台中潭子民宅凌晨惡火 94歲父獲救悲喊：我兒子還在裡面