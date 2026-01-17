國際中心／程正邦

自誇政績好！川普2度暗示「取消期中選舉」惹議 白宮急撇清：只是玩笑。（圖／翻攝自X平台 @lechochretien）

隨著 2026 年 11 月的期中選舉步步逼近，美國政壇再度因總統川普（Donald Trump）的驚人之語掀起波瀾。今年以來，川普已二度在公開場合暗示「不應舉行選舉」，引發外界對於民主憲政體制的熱議。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）於 15 日晚間對此作出回應，強調總統的言論僅是「開玩笑」，呼籲外界不需過度解讀。

言論風暴：政績太好「不需要選舉」？

這場爭議源於川普近日接受《路透社》的一場專訪。訪談中，當談及共和黨在期中選舉可能面臨的席次保衛戰時，川普宣稱，鑑於其任內達成的諸多經濟與經貿政績，國家運作優異，「我們甚至根本不該舉行選舉」。

廣告 廣告

面對媒體的質疑，白宮發言人李威特試圖淡化火藥味。她表示，自己當天就在訪談現場，總統的本意是認為政府表現傑出，希望優質政策能延續，而非真的要廢除選舉制度。當記者追問「取消選舉」這種話題是否適合作為玩笑時，李威特則反唇相譏，指責媒體「太過嚴肅」、缺乏幽默感。

委內瑞拉反對派領袖馬查多赴白宮會川普，獻諾貝爾和平獎章爭取影響力。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

故技重施：從 1 月演說到「獨裁者」標籤

事實上，這已不是川普今年首度提及此觀點。1 月 6 日，他在甘迺迪中心向眾議院共和黨人發表年度立法議程談話時，就曾猛烈砲轟民主黨政策。當時他諷刺地說：「我不會說要取消選舉，否則那些『假新聞』媒體又會說我是個獨裁者。」

川普在演說中進一步預警，若共和黨未能贏得期中選舉，民主黨將會傾盡全力發動彈劾。這種將選舉與「政治迫害」掛鉤的敘事風格，與他在 2020 年總統大選時呼籲延後投票、質疑郵寄投票舞弊的邏輯如出一轍。

不是伊朗！白宮突發4張照片 暗示川普「正在盯著格陵蘭」（圖／翻攝自白宮X）

憲法紅線：總統並無權力干涉國會選舉

儘管川普的言論在社群媒體上引發支持者與反對者的激辯，但法律專家認為，根據美國聯邦法律與憲法架構，總統完全沒有權力延後或取消國會選舉。

歷史紀錄顯示，川普過去對選舉程序的穩定性持懷疑態度，包括 2020 年曾以疫情為由建議延後大選，以及選後解雇宣稱「選舉安全」的國土安全部官員克雷布斯（Chris Krebs）。這些往事結合如今的「玩笑話」，讓 2026 年的期中選舉尚未正式開跑，就已籠罩在濃厚的政治煙硝味中。

更多三立新聞網報導

台美世紀大交易！林濁水揭示「地緣轉折」：台灣從籌碼變身交易主體

1股也能領！2026股東紀念品「神名單」出爐 這3家CP值引熱議

台股3萬點！小白入手「70 元 0050」憂成韭菜 前輩點破存股關鍵

台積電成台美談判籌碼？財務長黃仁昭親揭擴產內幕：AI 需求才是核心

