自誇讀書人！桃男看鄰居傻傻的「每次50到500元」猥褻20次 重判7年6月

記者羅欣怡／桃園報導

桃園伍姓男子趁機猥褻輕度智能障礙的鄰居。(示意圖非受害者／翻攝自網路）

桃園市八德區伍姓男子2年間，持續對有輕度智能障礙的鄰居小美（化名）性侵、猥褻多達20多次，洩慾後再給小美50元到500元打發，小美向社工哭訴後事件才因此爆發。桃園地院法官近日依2個乘機性交罪、18個乘機猥褻罪，判處伍男應執行有期徒刑7年6月。

判決書指出，小美從國小5年級就搬家與伍男當鄰居，但小美對日常生活之理解、反應及處理能力均與正常人有別，且自我保護能力亦較常人為弱，欠缺健全之性自主判斷能力，伍男見小美常因沒錢吃飯、看醫生，趁機以給予金錢前後對小美猥褻得逞18次、性交得逞2次。

伍男坦承有猥褻和性交犯行，並非「趁機」，辯稱不知道小美有身心障礙，自己也是讀書人，還是「老大學生」，一生清白沒有前科的，只有老來犯這個錯誤，自己也非常痛苦，也已經支付和解金10萬元，希望法官給予輕判。

不過法官調查，伍男在筆錄中曾說「她看起來不是很精明」、「我知道她傻傻的」，小美也曾告知伍男自己被稱為「小天使」就是身心障礙的意思，認為伍男並非不知情小美的狀況；同時，小美也說伍男和解的對象是「父親」，自己並未原諒他的行為，法官審酌前述理由，依2個乘機性交罪、18個乘機猥褻罪，判處伍男應執行有期徒刑7年6月。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

