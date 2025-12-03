自誇「台灣第一特務」張超然涉共諜！遭判1年6月確定 檢啟動防逃機制

軍情局退役上校張超然共諜案判刑確定。示意圖

自稱是「台灣第一特務」的軍情局退役上校張超然，被查出遭中國對台情報人員吸收，多年來在台網羅退役軍官、安排多場與中共情報人員的密會。最高法院今（3日）依《國安法》「為大陸地區行政機關發展組織」罪將他判刑1年6月定讞，並通知檢方啟動防逃機制。同案被吸收的退役上校周天慈判刑1年2月、退役少將岳志忠因屬未遂，判刑10月，均告確定。

判決指出，張超然、岳志忠、周天慈3人皆為軍情局出身。早在2008年，張便安排周天慈赴與中共情報官員餐敘，雙方商討發展組織，周也因此被成功吸收。之後的2012年與2016年，張、周又先後安排岳志忠與中共情治單位接觸，岳最終也被策反。

此外，張、周兩人在2013年曾邀軍情局退役上校傅姓男子赴中，張還親自陪同會面當地國安人員，但傅並未被吸收，因此屬「未遂」。2016年，張再度安排王姓退役上校赴陸，王男也遭成功策反；2017年間，張、周、岳3人又試圖吸收劉姓軍官，但同樣未遂。

全案一審時，張判刑1年6月、周1年2月、岳10月。檢方認為量刑過輕提出上訴，但高院維持原判，認定3人否認犯行的辯詞與卷證不符。案件進入三審後，最高法院今日駁回，三人刑期正式確定。因涉國安案件，最高法院已通知檢方即刻啟動防逃機制，避免被告潛逃出境。



