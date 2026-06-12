自誇「I人偶像」中最帥！韓男團來台狂撩 突飆中文甜喊：我愛你公主
韓國男團DRIPPIN上個月派出3位人氣成員車俊昊、金東玧、李協，合組全新子團「ChaDongHyeop（車東協）」，今（12日）他們來台宣傳，即便3人都是個性較內斂的I人，但車俊昊也打趣自誇：「但我們是I人中最帥的！」也分享許多來台趣事。
車東協此行其實預計在10日為樂天桃猿擔任開球嘉賓，可惜因為下雨影響賽事，無緣參與活動。聊起本來對棒球有所研究嗎？車俊昊坦言因為拍了日版《金牌救援》，才開始鑽研棒球，也是因此注意到韓職韓華鷹有位台灣球員王彥程，也因此開始練習投球。
三人另組小分隊，曾在訪問時放話想跟少女時代的限定團體「孝利秀」PK，今被問及覺得自己的強項是什麼？讓三人立刻開啟謙虛模式，車俊昊急忙解釋：「我們可能在顏值、綜藝感、團隊默契上，都比不過前輩，但我們會用熱情，努力做好。」
韓偶像低調來台被認出！大方送合照
三人上次隨團訪台已是2024年，不過車俊昊之前有自己來台旅遊，不僅買了牛奶脆皮甜甜圈，還去中山區跑咖、台北101逛街，好奇他有被粉絲認出嗎？他羞說：「有被認出要合照。」
李協則因為與台灣歌手洪暐哲曾一起同甘共苦挺過練習生時期，各自出道，去年8月洪暐哲舉辦個人演唱會時，李協也特地飛來台灣支持，展現兩人的好交情。
來到台灣的他們，也不免俗地學了一些中文，金東玧立刻撂出最實用的中文情話「我愛你」，車俊昊也現學現賣地說：「我愛你公主！」聽到記者問他是「最帥的王子」嗎？他也欣然接受這個封號，用中文幽默回說：「謝謝公主！」令人莞爾。
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