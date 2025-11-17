自認不危險？ 沈伯洋：真正被通緝的是中華民國國軍

總統賴清德日前為民進黨立委沈伯洋發聲，再次點名立法院長韓國瑜，指出所謂「桌腳被砍」並非台灣內部政爭所為，而是來自大陸對我國主權與民主的挑戰。沈伯洋今（17）日接受媒體訪問時也表示，自己只是即將被通緝的人，但真正已經被通緝的是中華民國的國軍。

民進黨立委沈伯洋。（圖／中天新聞）

沈伯洋質問，中華民國的國軍現在被跨境鎮壓、被通緝，國人應不應該站出來。他強調，不論政黨或意識形態不同，重點是大陸延伸其法律管轄權、對我方羅織罪名，這是應被譴責的行為。

沈伯洋進一步指出，現階段值得關注的不是個別政黨利益，而是國家的整體安全與主權完整。他表示，目前遇到的狀況就是這個政黨把政黨的利益擺在國家利益的前面，呼籲全體國會議員不分黨派，應強化對外一致對敵，共同捍衛中華民國的尊嚴。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

針對賴清德多次呼籲韓國瑜聲援沈伯洋，韓國瑜已回應並強烈反擊。賴清德今天指出，台灣是同一個國家，面對敵對勢力攻擊應該一致對外，而不是彼此指責。

賴清德強調，台灣內部雖屬不同政黨、競爭難免，但面對敵外政治勢力攻擊必須團結一致，不應替侵略者找藉口。他強調，若今天對中國跨境鎮壓找理由開脫，改天中國要發動侵略台灣戰爭時，就會以同樣理由作為藉口。

