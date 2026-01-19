自認像「交代遺言」！館長：羈押也要直播 後悔挺錯人 網譏：嘴秋！

記者林宜君／台北報導

台灣網紅館長（陳之漢）近日因司法事件再度成為焦點，不僅在國內被起訴，日前更親自前往中國直播，引發兩岸輿論熱議。面對法律壓力，他仍堅持傳達自己的信念，甚至囑咐徒弟小宇：「即便遭司法迫害羈押，也要持續直播，公司要撐住。」自諷像交代遺言。

館長在案件發生後，特別前往中國進行直播活動，持續與粉絲互動並推廣自身健身品牌。館長在直播中囑咐徒弟小宇直言：「即使被關、即使被迫害，我也要直播，店要撐住。」這番話迅速在社群平台上引發熱烈討論，被網友嗆「嘴秋」、「你也會怕喔」、「阿不是很嗆」、「夕鶴」、「拜託趕快滾去土城」，但也有部分網友力挺館長，認為他展現了不畏強權的態度，被稱是「台灣網紅界最有骨氣的人」。

對於法律案件，館長仍未公開正面回應細節，但其所屬經紀團隊表示，所有司法程序將依法處理，館長本人秉持理性態度，並呼籲社會不要輕信片面報導。隨著事件持續延燒，館長的直播行程與司法案件都將成為未來媒體與網路關注的焦點。

