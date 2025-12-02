自認小女人 遭網路霸凌 邱議瑩拚初選提名: 身經百戰有信心贏

立委七連霸的邱議瑩，力拼2026年高雄市長選戰民進黨參選資格，受邀上新聞觀測站節目訪問，端出政見，展現擘劃高雄城市願景野心。面對黨內立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺三位對手，邱議瑩自認從政經歷無古人後無來者，有十足信心在民調勝出，拿到初選資格。

立委邱議瑩：「未來如果我能夠當市長的話，24小時臨托中心，應該要廣設。」

備戰2026高雄市長選戰的立委邱議瑩，上「新聞觀測站」節目專訪，有備而來。

立委邱議瑩：「政府除了補助你三萬跟十萬以外，我還另外幫新生兒開了一個希望帳戶，我存入三萬塊進去，當中家長每一年可以幫孩子存一萬塊進去這個帳戶裡頭，等到孩子18歲，帳戶裡頭的錢才可以拿出來動支。」

拿出手板，一一解說出新生兒政見，誓言將高雄打造為全年齡宜居城市。邱議瑩連任7屆立委，出身屏東客家村，曾任客委會副主委，與時任客委會主委李永得，相識、結婚。

立委邱議瑩：「我們兩個就是會有一種很自然的默契，例如我過去在客委會做的這些事情，構想都是他，不是我，我是一個執行者。」

自認在家小女人、扮演賢內助，在外則展現高執行力，犀利問政形象深植人心。

立委邱議瑩：「我這一輩子從政過程，其實也太過於精采，高低起伏不斷，甚至被網路霸凌，我都是前無古人、後無來者。所以我覺得我自己已經禁得起挑戰，身經百戰，我對於我自己有絕對的信心。」

面對黨內爭提名的賴瑞隆、許智傑、林岱樺三位對手，競爭越來越激烈，連高雄市長陳其邁，也開起玩笑。

立委邱議瑩：「我現在去攻擊你、抹黑抹臭你，我是覺得沒必要為了一場選舉，把大家弄得連朋友都做不了。不過其邁市長那天當然是開玩笑，他當然是希望挑撥離間，我跟許智傑才不會上他的當。」

尊重黨內初選機制，但在民調勝負揭曉前，邱議瑩不會放棄。

相當愛美的邱議瑩曾為治療卵巢癌將一頭黑髮剃掉。右為「新聞觀測站」節目主持人劉方慈。(圖/民視)

