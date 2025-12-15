自認怕冷體質 許光漢：挑選服裝始終遵循直覺，三元素一見傾心

記者李鴻典／台北報導

奢華品牌Canada Goose近日舉辦秋冬新品鑑賞會，揭幕創意總監Haider Ackermann打造的第三季力作， 以「輕盈、色彩與自然連結」顛覆靜謐沉靜的冬季氛圍，重新詮釋明亮又詩意的冬季節奏。全球品牌大使許光漢身著最新款Snow Goose by Canada Goose膠囊系列Shift夾克，以獨特沉穩的魅力，在光影間綻放低調而精緻的風格張力，完美演繹品牌對輕盈與機能美學的極致追求。

CANADA GOOSE全球品牌大使許光漢以沈穩氣韻演繹極地美學經典，詮釋品牌對奢華機能的極致追求。（圖／品牌業者提供）

許光漢分享作為品牌大使的心境與使命感。活動亦首度在台公開Chilliwack飛行員外套的珍稀典藏檔案系列，經由影像、設計手稿、與布料樣本等工藝細節，以及極具代表性的經典款式展出，展現品牌承襲經典與持續創新的工藝精神。

許光漢表示讓他一見傾心的單品，必須具備「細緻材質」元素，自然流露極簡低調奢華。（圖／品牌業者提供）

雖自認怕冷體質，許光漢仍鍾情層次感。他分享，挑選服裝始終遵循直覺，而讓他一見傾心的單品，必須具備「版型、剪裁、材質」三大元素，「俐落版型」提升整體質感，「精準剪裁」修飾身形比例，「細緻材質」則自然流露極簡低調奢華。

許光漢氣場全開，演繹CANADA GOOSE對輕盈與機能美學的極致追求。（圖／品牌業者提供）

談到Snow Goose系列，讓他心動的單品不在少數，但最終還是實用直覺勝出，選擇了最百搭，也最「許光漢」的款式。他指向身上穿著的Shift夾克，沉穩棕色向來就是他衣櫥裡的核心色調，而這款夾克之所以特別吸引他，除線條俐落，更因為可以拆卸的帽兜設計，能讓造型自由切換，展現二種截然不同的風格語言。Shift夾克取材自1990年代典藏的風衣，短版的輪廓、及抽繩下擺塑造靈活的身材比例，可以隨著日常狀態自由的調整線條。隱藏式的拉鏈口袋，讓整體在視覺上更純粹優雅，更可在日常中反覆穿搭，越穿越喜歡的低調經典。

Snow Goose by Canada Goose系列以「輕盈、色彩與自然連結」重新詮釋冬季衣櫥的重量感。（圖／品牌業者提供）

CANADA GOOSE 2025秋冬系列重點單品Chilliwack飛行員外套，以經典設計與現代美學的交融，演繹四十年品牌傳承，全新剪裁強調肩線與比例，重塑俐落輪廓，更貼近日常穿搭。展區呈現珍藏影像、不同年代的品牌標誌、面料、針線與拉鍊細節，搭配兩款經典版型實體展示，呈現Chilliwack 飛行員外套自 1980 年代誕生至今的進化軌跡。

Chilliwack飛行員外套典藏展區呈現珍藏影像、不同年代的品牌標誌、面料、針線與拉鍊細節。（圖／品牌業者提供）

時光回溯至 1980 年，北境飛行員在冰層或水面等極嚴苛環境中起降，迫切需要一件兼具保暖、輕便與靈活行動的外套，多口袋與抵禦長時間的低溫與強風的功能。Canada Goose為此設計Chilliwack 飛行員外套，自此成為品牌橫跨四十年的傳世經典。如今，以現代美學重新詮釋，延續功能與風格的完美平衡，成為衣櫥裏的核心單品。

異世界冒險再度展開！頂級旅行潮牌American Tourister美國旅行者這次聯手 Netflix《怪奇物語》（Stranger Things）推出期間限定系列，準備帶領大家再度深入顛倒世界、對抗未知生物和黑暗力量！

American Tourister推出怪奇物語限定聯名。（圖／品牌業者提供）

這次聯名系列，American Tourister設計團隊深入鑽研劇中世界觀，打造能夠觸動粉絲熱情、同時兼具收藏價值與旅行機能的獨家商品，包含20吋摺疊行李箱、24吋可擴充行李箱與後背包，行李箱以鏡像方式呈現「可見與隱藏」的雙面世界，象徵揭開顛倒世界之門冒險啟程，前側展現主角群騎車穿越月色場景，看似平靜的世界底下，卻隱藏著蠢蠢欲動的異界力量，背側則刻印巨大「X」符號與撕裂次元的裂縫圖騰，象徵與顛倒世界的交界。

American Tourister與怪奇物語聯名全系列，為劇迷與旅人打造兼具潮流感與收藏價值的獨家限定商品。（圖／品牌業者提供）

而一旦拉開擴充拉鍊，橘色拉鍊齒象徵異界開啟，彷彿進入異世界準備迎來魔物的侵襲，就連內襯都精心設計「Into the Upside Down」圖紋，滿載與經典符號，就連整理行李，也像深入神秘維度。

此外，還推出WSQK 94.5 FM 後背包，以「The Squawk 94.5 FM廣播電台」為靈感，大膽圖案與搖滾風格設計，無論日常或出遊都自帶主角氣場。最後是地獄火俱樂部Hellfire Club 經典元素全面進擊的行李吊牌，不僅展現濃濃的Stranger Things風格，更能增加識別，避免行李在旅途中消失在次元裂縫或被 Vecna 帶走！

American Tourister怪奇物語行李吊牌，加價購NT$199(原價NT$480)。（圖／品牌業者提供）

TUMI全球品牌大使、McLaren F1車隊車手Lando Norris，日前正式奪下2025年度F1車手世界冠軍，這對 Lando與McLaren車隊而言都是歷史性的勝利。

TUMI全球品牌大使Lando Norris獲2025年F1車手世界冠軍。（圖／品牌業者提供）

為慶Lando冠軍賽季，TUMI邀所有粉絲一起展現「Papaya Pride」，選購 TUMI | McLaren 聯名系列，以McLaren工程美學融合TUMI工藝所打造的流線型高性能旅行單品。除慶勝利帶來的無上榮耀，在這送禮的季節，TUMI | McLaren聯名系列中的部份商品更享有75折優惠。台灣市場同場加映，從2025年12月15起至2026年1月4日限定商品加碼10% off獨家優惠。

DR.WU將再生醫學思維導入日常保養中，並以「內服外用」為核心，於這個冬天推出全新的「逆時抗老雙精華組」。一次集結三大明星抗老商品：外有超逆齡肌因再生精華與角鯊玫瑰果賦活精華油強化修護、穩定屏障；內有雙膠原蛋白胜肽粉補充膠原續航力。透過「根源抗老 × 屏障穩定 × 內在補給」三大關鍵環節，打造更貼近冬季的高效抗老方案。DR.WU逆時抗老雙精華組原價NT$3,050、活動價NT$1,280，快趁優惠期間入手愛護自己。

DR.WU推出「逆時抗老雙精華組」。（圖／品牌業者提供）

冬季的居家空間，最需要的是一份節慶的儀式感。MUJI無印良品推出期間限定的MDF裝飾聖誕樹以精緻繽紛的造型點綴空間。毛氈聖誕倒數掛飾更讓每一天都充滿期待，只要寫下一句祝福或放入一個小禮物，就能讓整個12月變得充滿驚喜。氛圍的營造還少不了音樂的陪伴。今年MUJI無印良品也為顧客準備一份期間限定的小驚喜：即日起－2026/1/7，到店出示「MUJI passport」會員條碼，即可兌換GOOD HOLIDAYS造型貼紙乙份，每日數量有限，送完為止。

MDF裝飾聖誕樹(大)。（圖／品牌業者提供）

以全新觀點驅動消費新意識的「LeHoo永續選品」誕生！2025台灣的夏季不可思議的長，今年高機會又可能創下史上最熱年。在歐美，追求有意識的永續消費，已是質感人士的日常，從凱特王妃、怪奇比莉、艾瑪華森、葛妮絲派特洛到馬克·盧法洛皆在大力倡導，而在台灣，我們卻還只是一個人民很有回收意識的國家。隨著各種技術成熟，秉持友善地球而生的品牌已百花綻開，邁向2026年，台灣正是時候看齊質感人士都追隨的消費習慣！

SAYE M99 City系列推出適合冬天的麂皮款系列，此款為全球熱賣的芥末黃。（圖／品牌業者提供）

LeHoo永續選品嚴選在SDG 17項指標三大類－「生態」、「社會公平」、「經濟」有長期投注並且有具體成果之品牌。選品領域涵蓋「永續時尚」，「友善香氛」到「綠色家居」，期望打造一個「質感 x 品質 x地球友善」的購物環境。全館至2026年2月底前新會員首購消費3000元皆享95折優惠。

