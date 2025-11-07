自認掌握趨勢「放空炸雞股」！ 黃仁勳一去慘了 他瞬間爆倉出大事





輝達執行長黃仁勳接連造訪南韓、英國等地後，今日台南市長黃偉哲又證實將落地台灣參訪台積電。而日前黃仁勳與南韓三電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣相約在首爾「Khanbu Chicken」的韓式炸雞店吃飯，導致韓國炸雞股瞬間暴漲。對此，有網友在社群發文訴苦，自己之前放空韓國炸雞公司，因為這件事，瞬間爆倉賠掉47萬2085美元破產，引發網友熱烈回應，「到底誰會做空炸雞？」。

一名網友在Reddit上發文分享，因為韓國人口持續下降，加上最近流行健康飲食和純素，研究韓國消費趨勢後，他認為做空韓國炸雞公司穩賺不賠，所以全面放空韓國炸雞相關公司，沒想到在黃仁勳去首爾一家「Khanbu Chicken」的韓式炸雞店吃飯後，韓國炸雞股暴漲20-30%，他瞬間爆倉被追繳保證金，一夕之間虧掉47萬2085美元破產。他絕望的說，不知道該怎麼辦，「我怎麼會不知道，韓式炸雞才是人工智慧的未來？」

廣告 廣告

此貼文一出引發網路熱議，網友幽默留言，「真正的chicken attack」、「在韓國放空炸雞，那在日本要不要放空壽司，在美國放空漢堡，在台灣放空鹹酥雞」、「他一定沒想到這也能出黑天鵝」、「放空炸雞，結果現在吃不起炸雞了」

部分網友認為，原PO根本沒有好好研究「韓式炸雞」對韓國的重要性，「感覺是連韓國炸雞都沒有吃過」、「沒有了解過炸雞在韓國飲食文化的重要性」、「食物在文化的重要性非常高，尤其現在K-pop熱潮遍布全球」、「散戶人傻錢多，上次做空Tesla這次做空炸雞」。

也有內行人勸世，「全亞洲最愛吃炸雞的就韓國，否則韓國不會這麼多炸雞店，你還放空炸雞，根本就是功課做不足」、「如果你不看好這間公司，為什麼要去碰他的股票呢」、「我沒聽過沒融資爆倉，反而是融資跟做空的一直爆倉」

（封面圖／翻攝photoAC）

更多東森財經新聞報導



證實黃仁勳將訪台積電！ 黃偉哲喊話：別忘了台南夜市

台積電明運動會 傳張忠謀將出席、黃仁勳也會來

電力幾乎是免費！ 黃仁勳示警： AI競賽恐輸中國