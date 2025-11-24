自認最可能跨出基本盤！吳怡農爭取北市長提名：不考慮選議員、立委
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態有意參選台北市長後，民進黨內唱衰聲音不少，他今（11/24）受訪表示，自認有競爭力、最可能跨出去的候選人，如果沒有獲提名，不會去選市議員，也沒打算選立委。
吳怡農今接受廣播節目《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，強調自己是黨內現在唯一表達參選意願的人，但不是選對會唯一考慮的人選，至於為何沒有其他人表態，他強調台北市民值得一個展現勇氣、決心跟誠意的候選人。
想違紀參選就不會遞意願書
不提名會參選到底嗎？吳怡農說，相信選對會將參考民調，不可能提出一個民調低的人，如果自己民調輸給被提名人，當然支持民調第一名的人。「我的民調沒有競爭力，憑什麼選下去」，如果要違紀參選就不會遞意願書，就直接退黨參選，相信黨內的制度及公平競爭，可以推出最好、最強的人。
吳怡農說，如果大家覺得候選人的條件是官位最大、最綠的、最會吵架的人，但面對未來局勢，台北市選民結構，「我是可以因應台北市民期待的。」
蔣萬安是nice guy但還不夠
面對基層擔心他不是最強母雞，吳怡農指出，不是看板跟誰掛在一起就會選上，還是要靠自己的努力。市長如果選得好，議員一定選得好，如果大家都在乎擴大基本盤，而不是只顧綠營傳統基本盤，有一致的目標，「找到最有可能跨出去、看人不看黨、跟民眾溝通的候選人，這是為什麼我覺得我是有競爭力」。他自認，可以讓非綠的人至少願意認識他、了解他的主張，最後努力把認識跟了解轉為支持。
吳怡農提到現任市長蔣萬安，表示對方是個「nice guy」，但台北市一個「nice guy」還不夠，「我不會是一個等做四年安全下莊，連任之後再朝下一個政治目標邁向的政治人物。」
稅收超徵是操作出來假議題
周玉蔻追問，這次如果沒提名市長，會不會參選議員？吳怡農表示，如果大家需要他的幫忙他一定全力協助，不過現在市議員已經在初選，他看的是市長選舉。或投入立委選戰？吳怡農也說，目前沒有這個打算，現在要解決的是台北市府可以做的事，不是中央立法院能做的事。
再談到普發現金，吳怡農認為「稅收超徵是假議題」，這是個錯誤的、操作出來的議題，並不是政府收了不該收的錢，以資源有限的財政運用來看，減稅、退稅、付電價、還債都是方式之一，而台北市有很多建設要做，因應科技海嘯、教育都需要投資，每一毛錢都是納稅錢，都要好好善用。
