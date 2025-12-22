自認有大頭症！黃偉晉進組第二天「片場失控」 全場安撫他

黃偉晉22日出席《百分之一相對論》開播記者會。（池宗玲攝）

新加入實境節目《百分之一相對論》擔任探員的黃偉晉，今（22日）與陳漢典、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本以及三個單元的（固定角色）NPC演員群吳念軒、鄭茵聲、周曉涵、喬瑟夫、鄭煒齡Rin、温昇豪、孫沁岳、姚以緹、MAX、蔡南雲、林采婕、蔡昀希、馮庭揚、潘永安、陳品瑄、陳彥君、曹芯瑜、陳家毅一起出席實境節目《百分之一相對論》首播記者會。

黃偉晉自曝，尤其過去都是在棚內錄影，所以已經習慣了有冷氣的工作環境，他也在導演郭方儒邀約他時，事先跟對方表示「我很怕熱唷」，結果沒想到他進組錄影的第二天，就發生了他因為太熱，按耐不住情緒在片場大罵NPC的狀況。

廣告 廣告

陳漢典22日在開播記者會上擺出帥氣pose。（池宗玲攝）

潘君侖22日出席記者會。（池宗玲攝）

梁以辰出席《百分之一相對論》開播記者會。（池宗玲攝）

黃偉晉笑說，當時要穿長袖制服錄影，他已經先在心裡以「我要賺錢」說服自己，未料放飯時間的遊戲挑戰空間竟然沒有冷氣，「那時後要踢毽子，是個體力活，然後NPC還不放水，（闖關成功）的潘君侖甚至在旁邊煮泡麵。我當下就對NPC罵，但其實我是在罵導演，我真的很火」。

宋偉恩出席《百分之一相對論》開播記者會。（池宗玲攝）

本本出席《百分之一相對論》開播記者會。（池宗玲攝）

鄭茵聲（左）、吳念軒為第一單元「月明村的虎靈傳說」的NPC演員。（池宗玲攝）

梁以辰說，她親眼目睹黃偉晉的汗珠滴落，所有探員也在當下安撫黃偉晉，希望止住他的怒火。後來，導演郭方儒發現，是該遊戲關卡的房間忘記開冷氣，他立刻將遙控器拋進房間，讓探員們以尋寶的方式找到遙控器。

黃偉晉笑言，他錄完影後有立刻反省自己，也有跟朋友檢討自己的行為是否不妥。

更多中時新聞網報導

孫協志《一級棒》任大來賓全場嗨到爆

樂天女孩經中山站心慌慌Mika走路不敢玩手機

蕭煌奇目中無人嗨歌 揪李炳輝陪唱