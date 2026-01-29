自認當「桶箍」有責任交棒陳亭妃 黃偉哲喊話謝龍介：看不到民進黨分裂

記者劉秀敏／台北報導

台南市長黃偉哲接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪（圖／《POP撞新聞》提供）

台南市長黃偉哲今年底將屆滿卸任，民進黨立委陳亭妃在黨內初選中出線，將與國民黨立委謝龍介上演「妃龍在天」之戰，然而陳亭妃日前拒簽議員提出的三點聲明，讓綠營初選後的整合情況備受關注。黃偉哲今（29）日接受廣播節目專訪時表示，他有責任要順利交棒給陳亭妃，不僅是市政的「桶箍」，也是選戰的「桶箍」。黃偉哲並隔空向謝龍介喊話，「你可能看不到民進黨分裂這一幕在台南」，還是好好去努力經營基層、努力選舉，「你想要看到的、想要插的針、想要挖的縫，是挖不到的，插不進的啦！」

廣告 廣告

黃偉哲今日上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪表示，國民黨都說民進黨在台南執政多久，但怎麼不談國民黨在台東、苗栗、新竹縣執政多久？這樣比較有點不倫不類，如果做得還可以，就讓人家順利執政下去。市政、縣政不分藍綠，不用比說民進黨在台南執政多久，而是要看執政得好不好，顯然從過去陳唐山、蘇煥智、賴清德、代理市長李孟諺到黃偉哲，民進黨的執政讓台南有一些進步、可以驕傲的地方，作為執政黨，民進黨也願意且一定有責任而且是順利地把棒子交給民進黨提名的陳亭妃。

黃偉哲強調，自己就是這個「桶箍」，且不僅是市政的「桶箍」，也是選戰的「桶箍」，「桶箍沒有交下去，就要哭了。」他也提到，民進黨從創黨以來就有派系，過去曾經想要整合派系的都失敗了，雖然曾經解散派系，但「骨子裡真的沒有辦法」，就像一個班級裡面也會有誰跟誰比較好，辦公室也會有小圈圈，這是人性。既然有派系，就要適應有派系的事實。

談到初選期間支持林俊憲，黃偉哲強調，2018台南市長初選時，對手有賴清德的前副市長顏純左，以及陳亭妃、王定宇、葉宜津、李俊俋等，就只有他沒派系。黃偉哲說，他跟林俊憲的互動一直都不錯，但作為市長必須做好「桶箍」的角色，所以也盡量把表態的動作做小一點。

黃暐瀚追問，最後是陳亭妃出線，外界好奇是否會有表面挺、私下不挺的問題？黃偉哲回應，2018年他初選勝出時也去拜訪陳亭妃、葉宜津等對手，而大家也表態支持他，就像林俊憲在第一時間也說自己努力不夠、希望大家一起支持陳亭妃，「這就是民進黨」。

黃偉哲表示，支持者樂見這一幕，一般群眾也覺得這樣有風度，但對手、政敵一定最有意見，想要見縫插針。他也隔空向謝龍介喊話，「你可能看不到民進黨分裂這一幕在台南」，還是好好去努力經營基層、努力選舉，「你想要看到的、想要插的針、想要挖的縫，是挖不到的，插不進的啦！」

黃暐瀚也關注，陳亭妃日前拜會台南市議會黨團，並未簽署黨團提出的三點聲明，是否會造成黨內無法團結？黃偉哲說，那三點聲明跟他沒關係，但如果要他評論，這就是他所說的，可能一路走來有些情緒，尊重議員的想法，也認為隨著時間的推移會慢慢平穩，感性與理性在博弈的過程中，會回歸理性。

至於台南勝選的責任在誰身上？黃偉哲直言「在我身上」，政治人物都喜歡把責任往別人身上推，但他覺得，自己該負的責任就要負責任，候選人、輔選團隊一定有其責任，但是現任首長也一定有份，「成功、失敗都有我們的份，我們就一定要把自己的工作做好。」

更多三立新聞網報導

遮臉領錢小心了！台南攜手中信銀升級「AI防詐ATM」 偵測車手即時報警

台南蜜棗征服新加坡！黃偉哲化身直播主帶貨 網紅試吃驚呼：比蘋果還甜

林華韋、黃偉哲簽MOU 台灣棒球名人堂前進亞太棒球中心跨出一大步

正式提名陳亭妃選台南！賴清德聽致詞頻點頭 微笑披競選背帶喊「凍蒜」

