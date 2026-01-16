自認症狀好轉擅自停藥！消化性潰瘍大出血昏倒險喪命

外科醫師陳榮堅分享一起驚險病例，一位40多歲男性因消化性潰瘍接受治療，療程需時約三個月，卻在服藥僅一個月後自行停藥，最終聚餐時昏倒送醫急救。

一位40多歲男性因消化性潰瘍接受治療，卻在服藥僅一個月後自行停藥，最終昏倒送醫急救。（示意圖／Pexels）

陳榮堅在臉書粉專指出，該名男子在治療一個月後認為症狀已有所改善，便不顧醫師叮囑擅自停藥。某次與朋友聚餐時，男子起身去上廁所突然昏倒，被緊急送往急診室，經檢查確認消化性潰瘍正在大出血，血色素驟降至7 g/dL，遠低於男性正常值13 g/dL。

醫療團隊起初由內科醫師使用胃鏡為男子進行止血處理，並安排留院觀察。陳榮堅表示，一開始血稍微止住，但到了晚上又開始出現大量血便，直到第二天仍無法有效止血，因此安排外科手術介入。

廣告 廣告

由於男子潰瘍情況嚴重、出血量過多，無法採用腹腔鏡微創手術治療，醫療團隊只好開一個小剖腹的傷口。（示意圖／Pixabay）

由於男子潰瘍情況嚴重、出血量過多，無法採用腹腔鏡微創手術治療，醫療團隊只好開一個小剖腹的傷口，進行完整的止血手術。陳榮堅感嘆，若男子沒有自行停藥，或許就不會造成這麼嚴重的後果，他提醒民眾，若醫師有建議療程，務必遵照醫囑，不要擅自中斷療程。

根據衛福部健保署資料，消化性潰瘍是指食道、胃及十二指腸等黏膜，受到胃液的侵蝕而形成深入組織的消化道壁良性破損，在台灣是極常見的疾病，約10至15%的人口患有消化性潰瘍，屬難根治的疾病，會反覆發作。

延伸閱讀

藍營台中市長首次協調破局 「姐弟」各自喊話找重點

是否仿效美對委國模式？陸國防部：「甕中捉鱉」為可選項

立院卡國防預算困住參謀長 海軍艦指部指揮官人事延宕