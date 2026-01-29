自認身體硬朗卻突發心肌梗塞 醫師：很多人「不知道自己不健康」

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

許多人的刻板印象中，依然以為心肌梗塞是老人家的病，但醫師坦言，臨床上遇到越來越多年輕的患者。「三十幾歲、四十來歲的都有。我看過不到40歲的男性，體重超過100公斤，高血壓、高血糖和高膽固醇，這三高都有，結果突然胸痛、喘不過氣被送來急診，確診為心肌梗塞，緊急裝了支架，救回一命。」

國泰醫院心臟內科主治醫師郭志東表示，該名患者平時自認身體「很硬朗」，沒有做定期健檢，直到發作之後，才知道自己有糖尿病、高血壓、血脂偏高。

郭志東說明，他後來裝了支架，也開始控制飲食、減重，現在回門診定期追蹤，體重下降、血壓、血糖都穩定，回復正常生活。

郭志東感慨：「這位年輕患者不是不健康，而是不知道自己不健康。」

box冬天最危險的習慣：重口味＋不動

六大高風險族群：年齡只是其中一項

郭志東列出心血管疾病的傳統危險因子：

1. 年齡：

男性＞45歲

女性＞55歲

2. 三高：

高血壓

高血脂

糖尿病

3. 抽菸

抽菸會造成血管內皮受損，血流變慢、血管變硬，「抽菸10年以上的人，血管雖然看起來沒阻塞，但血流速度慢、血管鬆鬆的，走兩層樓梯就會喘。」

4. 家族史

父母或兄弟姊妹曾在年輕時中風、心臟病，風險會更高。

5. 肥胖（BMI＞27）

肥胖增加發炎，影響血糖、血脂，是心血管疾病的重要危險因子。

6. 壓力大、睡眠不足、生活作息不規律

長期熬夜

飲食外食、重鹹重油

缺乏運動

都會加速動脈粥狀硬化。

