自認頭號川粉！饒舌歌手妮姬米娜現身對川普又親又抱，大秀百萬金卡、證實正在歸化美國公民

美國饒舌天后妮姬米娜（Nicki Minaj）不僅在個人社群，高調表態支持美國總統川普（Donald Trump），她甚至在28日親自出席川普帳戶高峰會（Trump accounts）「追星成功」，和川普又是牽手、又是擁抱，甚至還親吻臉頰。除了之外，這未來自加勒比海島國千里達及托巴哥（Trinidad and Tobago）的歌手，還透過社群秀出一張川普金卡（Trump Gold Card），迅速在網路掀起熱議。

根據《CNBC》報導，妮姬米娜28日出席、由美國財政部舉辦的「川普帳戶高峰會」。該計畫主打為18 歲以下美國公民，設立具稅務優惠的投資帳戶，並由聯邦提供1000美元（約新台幣3.1萬元）的一次性啟動資金補貼。

妮姬在會議現場，被媒體拍到和身旁眾多內閣高層互動，像是財長貝森特（Scott Bessent），隨後被點名上台發表演說。站上舞台後，妮姬米娜非常積極地把握機會和川普互動，甚至在後方等待之際，還緊緊抓著總統手不願放開。

站上演講台的她直言，直言自己一直是川普的「頭號粉絲」，並表示外界各種批評、只會讓她更堅定支持總統。妮姬米娜強調，絕不容許川普遭受霸凌，並以宗教語言表達對其支持。有趣的是，由於其他受邀嘉賓多半是商界人士，因此妮姬米娜隨後也透過外媒表示，自己將挹注15至30萬美元（約新台幣470至939.6萬元）支持川普帳戶計畫。

美國饒舌天后妮姬米娜（Nicki Minaj）出席高峰會，「成功追星」與川普見面互動。（美聯社）

高峰會結束數小時後，妮姬米娜隨即在X發布一張金卡照片，簡短寫下「Welp」，卻迅速累積超過840萬次瀏覽。照片中可見她身穿白色外套、搭配多彩指甲，與當天公開亮相造型一致。

免費取得川普金卡？

當看見貼文引發大量討論後，妮姬米娜立刻發文回應，自己正依照、川普政府的程序，完成相關公民入籍申請文件。只不過，讓外界最好奇的一點，妮姬米娜在貼文透露，這張川普金卡是「免費取得」，並形容自己是「Oh CitizenNIKA」，語氣高調且充滿個人風格。

妮姬原始貼文也被白宮官方帳號轉發，並留言稱讚她，同時附上金卡官方網站連結，再次讓「川普金卡」成為討論話題。

根據官方說明，這款「川普金卡」、是一種能為美國帶來實質利益為前提的簽證制度。申請人須先支付1.5萬美元（約新台幣47萬元）的不可退還審查費，並在通過美國移民局背景調查後，再支付100萬美元（約新台幣3132萬元），作為「對美國的贈與證明」。完成審查後，金卡持有者將可取得EB-1或EB-2的合法永久居留身分。

