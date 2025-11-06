自認「沒那麼愛哭」 溫妮下一秒被逼出眼淚：只是情緒多一點

20251106溫妮日前舉辦生日會，魏嘉瑩現身力挺。相映音樂提供

溫妮（WINNI）近日舉辦「2025未完成」生日演唱會，不僅首唱2首未公開Demo，甚至挑戰自彈自唱，她表示「未完成」代表自己對人生與事業的期許，「覺得每個角色都還沒有做到心中理想的樣子，但2025年給了我很多挑戰與成長」。

她近年重啟YouTube頻道、在女團 BOOM！怪物星人 推出新作巡演，也積極經營個人音樂，這場演唱會更是她送給粉絲的一份誠意。而好友魏嘉瑩也驚喜登台與她合唱〈是不是又欠揍了〉，更送上生日蛋糕與心愛公仔，讓壽星當場又笑又淚。

溫妮日前舉辦生日會。相映音樂提供

溫妮在台上許下願望：「希望身邊的人都健康快樂，也希望自己越來越好。」一向感性的她笑稱「不是愛哭，只是情緒多一點」，卻仍在台上被粉絲感動落淚，真情告白：「我的未完成有你們才完整！」並向粉絲喊話：「謝謝溫泉蛋們每年都來相聚，不管新朋友還是老朋友，謝謝你們願意空出一天給我。」相約明年再見。



