自豪執政週年成果 川普稱關稅有助加強國安、再提台積電擴大對美投資

美國總統川普（Donald Trump）重返執政滿一週年，20日親自現身白宮記者會細數施政成果。川普強調，關稅措施有助加強國家安全，並可帶來龐大稅收，同時點名台積電、輝達等企業承諾擴大對美投資。

川普在記者會上稱，已獲得「18兆美元」破紀錄的承諾及新投資，並在談話中逐一點名多家企業，包括蘋果、輝達、軟銀、甲骨文、台積電、嬌生集團、禮來公司、美光、阿斯特捷利康，以及通用汽車、現代、福特、本田、奇異航太等，並表示還有許多其他公司。

台美關稅於上週達成協議，對等關稅由20%調降為15%且不疊加MFN，以及美方承諾未來如果新增半導體232關稅，台灣企業能享有最惠國待遇。

不過，美國最高法院至今仍未針對川普的對等關稅政策的合法性做出判決，法院亦未公布下次宣判日期，以及提前公佈特定日期將宣判哪些案件。

