自豪抓捕馬杜洛…秀逮人照片！川普宣稱「已取代門羅主義」超越前人功績

國際中心／綜合報導

馬杜洛「雙手上銬」狼狽照曝！川普揭密：CIA 布局數月、三角洲部隊收網。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

美國閃電突擊委內瑞拉並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro）震驚國際；行動落幕後，美國總統川普（Donald Trump）證實，這次「非凡」的軍事行動，並公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬的照片，同時在記者會上宣稱，「我的政府已取代門羅主義的原則」，宣示超越前人之舉。

門羅主義（Monroe Doctrine）為1823年時任美國總統詹姆斯．門羅提出的外交政策，核心思想是「美洲是美洲人的美洲」，主張美洲不應再被歐洲殖民、干預，被視為美國在美洲建立勢力範圍、實行孤立主義的奠基霸權開端，對拉丁美洲有深遠影響。

然而，在這次軍事行動過後，川普在當地時間3日開記者會，宣稱抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，「讓我的政府取代門羅主義原則」。

川普更強調，近幾十年來，其他歷屆美國政府忽略、助長西半球愈來愈大的安全威脅，在他的政府領導下，美國正以非常強力的方式，再次確認美國的權力。

