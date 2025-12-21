自責做得不夠好！日記者見張文砍人「衝上前徒手止血」 認有傷口陷愛滋風險：會冷靜面對

木下黃太坦言，手部有傷口接觸到患者血液，目前已拿到相關預防藥品，並預計今（21日）返日複檢，「所以並不太擔心」。（翻攝畫面、木下黃太X）

27歲凶嫌張文19日在台北車站、捷運中山站商圈犯下震撼社會隨機殺人案，最後從誠品南西店墜樓身亡，總計釀4死11傷。一名曾是日本電視台記者的木下黃太，事發當時見義勇為，徒手為傷者止血，但因案件其中一名傷者經確認為HIV（愛滋病毒）感染者，引發血液暴露風險。對此，木下黃太坦言，手部有傷口接觸到患者血液，目前已拿到相關預防藥品，預計今（21日）返日複檢，「所以並不太擔心」。

嫌犯張文在捷運中山站商圈，持長刀隨機攻擊附近民眾，一名曾任職日本電視台的資深記者木下黃太在X發文透露，事發當時目睹一名機車騎士遭砍倒地後，不顧自身安危上前徒手急救，期間還有路人提供襯衫、紙巾當作止血布使用，但「血怎樣都止不住」，無奈不會說中文，只能以日文大聲呼救，嘆「在台北遭遇恐怖攻擊，無能為力」，並自責得認為自己做得不夠好。

根據《TVBS》報導，木下黃太坦言，救援過程中，手部原本的結痂脫落，造成傷口直接接觸到患者血液，目前心態平穩，僅表示「接觸血液就有可能感染」是客觀事實，自己會冷靜面對，並表示已依照台灣相關單位指示，前往指定醫院完成預防性投藥、預防接種以及血液檢查，表示目前尚未得知檢驗結果，返國後將再進行一次血液檢查，也透過社群平台向外界表示，「非常感謝大家的關心與擔憂」。

由於案件其中一名傷者經確認為HIV（愛滋病毒）感染者，經確認該民眾為已通報、規律服藥，且病情穩定控制的HIV感染者，染風險極低，但考量有存在暴露風險，目前疾管署已啟動相關因應措施，提供案發現場接觸到血液的民眾諮詢與公費預防性投藥。

