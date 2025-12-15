自費推拿變性侵惡夢！人妻遭關燈鎖門解內衣「用生殖器硬嘟」 丈夫門外不知情

（記者張芸瑄／新北報導）新北市一名已婚女子日前前往中醫診所接受自費精油推拿，未料竟在療程中遭馮姓推拿師以「減肥精油按摩」為名，反鎖房門、關燈侵犯得逞。婦人掙扎反抗仍被壓制，事後情緒崩潰逃出推拿室，並與在外苦等的丈夫報警。法院審理後，依強制性交罪判處馮男4年6個月徒刑，另命其與診所連帶賠償共45萬元，全案可上訴。

根據判決書內容，該名婦人原為舒緩肩頸痠痛，自費購買「減肥精油推拿療程」，未料馮姓推拿師趁療程過程中要求脫下衣物、以塗抹精油為由觸碰隱私部位。隨後他將房門反鎖、關閉燈光，並在婦人明確拒絕與掙扎下，強行以手指及生殖器侵犯得逞。

示意圖／新北市一名已婚女子日前前往中醫診所接受自費精油推拿，未料竟在療程中遭馮姓推拿師以「減肥精油按摩」為名，反鎖房門、關燈侵犯得逞。（擷取自 免費圖庫freepik）

事後婦人情緒崩潰、哭著跑出房間。她的丈夫當時在外等候，因遲遲不見妻子出來，多次撥打電話未果，心生疑慮前往查看，這才發現妻子衣衫不整、神情恍惚。兩人隨即前往派出所報案，警方受理後將馮男依強制性交罪送辦。

庭審期間，馮男否認犯行，辯稱雙方「你情我願」，甚至聲稱婦人主動配合。但法院調閱監視器及比對雙方關係後認為，兩人僅為第二次接觸，毫無親密往來，加上被害人事後經診斷出現「急性壓力反應」，長期接受心理治療，足證其並非自願。

法官指出，馮男身為醫療院所推拿師，理應尊重患者身體自主權，卻利用職務便利趁機侵犯，行為極為惡劣。全案證據明確，依《刑法》強制性交罪判處有期徒刑4年6個月。

此外，法院也針對診所責任進行審理。院方辯稱馮男為「外包自費推拿人員」，並非正式員工，應不負連帶賠償責任。然而，法院查出診所與推拿師之間存在排班與分潤制度，對外以診所名義提供服務，難以認定完全獨立經營，構成《民法》第188條僱用關係。

因此，法院判定診所與馮男需共同負擔民事賠償，依《民法》第184條與第195條規定，連帶給付婦人精神慰撫金35萬元，並賠償其丈夫10萬元，合計45萬元，自114年起按年息5%計至清償日止。

