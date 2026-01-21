自費牙材「假貨竄市面」 食藥署急送北檢4批號曝光

植牙自費價格不菲，卻有不法分子盯上高價醫材市場。衛福部食藥署今（21）日發布緊急警訊，國內牙科醫材供應商「台灣士卓曼醫療器械有限公司」通報，市場上出現未經授權通路銷售的「史得勞曼（Straumann）」純鈦洛新骨內植體偽冒品。食藥署初步掌握共有4個批號的偽冒品已在國內流通，目前全案已移請台北地檢署偵辦，並函請海關加強攔查非法郵包。

認明4違規批號、韓文包裝

食藥署副署長王德原指出，此次接獲通報的偽冒產品為「“史得勞曼”純鈦洛新骨內植體（骨高度錐形）」，許可證字號為「衛部醫器輸字027794號」。這款植體原產地為瑞士，是臨床上常見的高階自費植牙材料。

王德原說明，經過與瑞士原廠核對，確認批號：CTWJ1、CFEK1、EWKP4、EYJY5均為偽冒品，原廠表示從未生產過這些批號。正規核准的醫療器材必須具備中文標示，但目前掌握的這批偽冒品外包裝全是韓文，並無中文標籤，這是醫療機構與民眾辨識真偽的最直接方式。

去年底即接獲仿冒品風聲

針對查緝進度，王德原表示，食藥署早在去年年底就接獲台灣供應商的初步資訊，但當時原廠尚無法提供更進一步的證明與外觀照片。直到昨日（20日），食藥署才取得完整的證據資料與批號清單，於今日第一時間向大眾發布警訊，並同步通知牙科相關醫學會與醫療機構提高警覺。

關於偽冒品的來源地是否為韓國，王德原表示，雖然包裝印有韓文，但實際產地與輸入途徑仍待檢調深入調查。目前已知違規產品並非透過正式授權通路販售，由於全案已進入偵辦階段，具體流入的醫療院所數量與總金額仍不便對外揭露。

防堵非法醫材入境 食藥署函請海關加強郵包攔查

為避免仿冒植體持續對國人健康造成威脅，王德元表示，食藥署已正式函文財政部關務署，要求針對邊境輸入的醫療器材進行加強管控，特別是針對非法郵包進行攔查。由於植體是需要鑽入齒槽骨內的侵入性醫材，若使用來源不明、未經滅菌或材質堪慮的偽冒品，恐引發嚴重的發炎或植牙失敗風險。

民眾如何自保？

食藥署提醒，民眾若對於所使用植牙產品有疑慮或有身體不適，請洽原就診之醫療機構諮詢。也呼籲醫療機構或民眾應向合法醫療器材商購買經核准的醫療器材，確保使用安全。如發現醫療器材品質不良，或因使用醫療器材引起嚴重不良反應時，請通報衛生福利部所建置之全國藥物不良反應通報中心，不良反應通報專線02-2396-0100。