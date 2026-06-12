自費考察日本營養午餐遭指不審預算 羅廷瑋：議事錄上早有安排
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
國民黨立委羅廷瑋日前規劃赴日本考察學校營養午餐制度，希望借鏡日本多年推動學校給食的成功經驗，作為台灣未來優化校園飲食政策的重要參考，卻遭民進黨立委召開記者會抨擊，甚至扣上「薪水小偷」、「公費出遊」等帽子。8名民進黨該委員會立委今（12）日在議場前更指羅廷瑋「預算書第一頁都還沒有翻開，預算一筆都沒有開始審查」；對此，羅廷瑋回應，議事錄早已有相關期程，並排定17、18日審預算。
民進黨立委吳思瑤表示，民進黨召委伍麗華負責的教育部、中研院、核安會都在5月份快馬加鞭趕進度審查完竣，但是羅廷瑋負責的文化部、國科會、運動部、故宮的預算一筆都還沒審查。她直言，羅廷瑋不審預算，還拿來排一些爭議很大、沒有共識的法案，包括學貸三法以及營養午餐專法，並強行要把法案內容交付協商。
羅廷瑋澄清，各自召委都有默契可以把排案完成，不應處理順序前後就落井下石，且議事錄早已確認相關期程。他痛批，民進黨不要為了預算不審法案，如營養午餐、學貸還有電競產業等。
羅廷瑋表示，民進黨抹黑卻不看議事錄，更直言「請他們認真到教委會看意識內容」，他17、18日就要排預算。
此外，針對考察日本營養午餐，國民黨立委羅智強質詢時，當場要求教育部次長朱俊彰及國教署署長彭富源還原事實，朱俊彰表示，考察團並無借用教育部的公費來出國。
羅廷瑋表示，對於民進黨這種「不問事實、只圖抹黑」的政治操作，感到深切遺憾。本次赴日考察，從機票、住宿到當地交通，甚至連與日本小學生共進營養午餐的餐費，皆由他自行負擔，絕無動用任何公帑，卻仍遭刻意扭曲抹黑，令人遺憾。
羅廷瑋強調，安排日本考察，目的就是為了深入了解日本行之有年的學校給食制度，日本的營養午餐，不只是孩子餐盤裡的一餐，更是一套結合衛生管理、營養調配、食農教育與校園文化的完整制度。他期盼將日本在校園供餐上的經驗帶回台灣，作為未來推動營養午餐政策的重要參考，讓台灣的孩子也能在更安全、更健康、更有教育意義的環境中成長。
照片來源：取自羅廷瑋臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
欠台糖1.7億！台中地院證實吳乃仁已到案
[NOWNEWS今日新聞]台糖公司前董事長、新潮流大老吳乃仁，因涉入台糖售地案遭法院認定背信罪成立，除刑事部分已定讞外，後續民事求償也持續執行中，由於相關債務累計高達約1.7億元，台北地院3日簽發拘票...
醫揭李四川蘇巧慧「差異核心」：別迷惑自己
[NOWNEWS今日新聞]2026新北市長選戰倒數5個月，近期多份民調結果出現分歧，綠營內部民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧已小幅領先國民黨參選人李四川，甚至有持續擴大趨勢；但《TVBS》最新民調則顯示，...
拿自己跟川普比！鄭麗文還罵總統「金光黨」 林俊憲嗆：丟臉丟到國外
國民黨主席鄭麗文在華府僑宴時，大罵總統賴清德不是「金光閃閃的台獨金孫」，「我看你是金光黨」，鄭麗文更說，自己站在習近平旁邊是中共同路人，難道川普也是？民進黨立委林俊憲今（12）日直言，民進黨早在1997年就以公投黨綱取代台獨黨綱，鄭麗文2002年才退黨，她在黨內時是極端台獨，現在變成大統派，變化之快目不暇給。他也批評，拿鄭習會與川習會對比有點忘記自己是誰，別丟臉到海外。
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
警所長遭毒駕撞傷！警政署長張榮興親赴慰問 重申「毒駕零容忍」
即時中心／徐子為、黃彥翔報導彰化埔鹽分駐所長陳國銘、警員趙秉逸於本月4日下午執行查緝任務時，遭施姓嫌犯駕車衝撞。陳所長雖身受重傷，仍強忍劇痛拔槍鳴槍示警，與同仁合力壓制施嫌。警政署署長張榮興對此高度重視，今（12）日特地親赴陳所長家中探視慰問，除關懷其手術後的恢復狀況外，更對其展現英勇無畏的行為，表達最深切的敬意與不捨。張署長強調，警政署絕對是第一線執勤同仁最堅強的後盾，全力捍衛公權力不容挑戰。
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
爸炒股慘賠400萬「月討2萬孝親費」 她月收30K超崩潰：不給要告我棄養
「我們無法選擇出生的家庭，但可以選擇自己想要的人生。」一名女網友近日在《Dcard》發文吐露家庭困境，表示父親因投資股票失利慘賠逾400萬元，不僅將積蓄幾乎花光，如今存款只剩6萬元，甚至要求月薪僅3萬元的她每月提供2萬元生活費，遭拒後竟揚言提告棄養，讓她身心俱疲，直呼「真的好想過世」。文章曝光後引發熱議。
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
「沒想過他們這麼有錢」：台灣民間網站揭露多名立委、議員持股上億元
網站揭露，「台灣政壇股王」為國民黨籍台中市議會議長張清照，其持股市值約50億元新台幣，顏寬恒和王鴻薇則為立法院的股王、股后。
蔣萬安背棄國父？竟吵廢監院 周軒列「5大爛攤」酸爆：替自己留後路
即時中心／陳奕劭報導台北市長蔣萬安今（12）日在臉書稱，要廢除監察院，還搬出監察院前院長陳菊昔日發言「希望我是最後一任監察院長」，要民進黨修憲廢除監察院。對此，政治工作者周軒指出，大家疑惑，蔣萬安連自己老祖宗留下的五權憲法都不要嗎？周軒進一步盤點台北近年上媒體版面的市政爭議，狠酸「他只是替自己留後路」。
快訊／「高虹安條款」三讀通過！遭疑「大開後門」解套官司 本人回應了
藍白推行選罷法第26條修法，被外界譽為「高虹安條款」，今（12日）三讀通過，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，由於高虹安還有誣告官司即將宣判，引發綠營委高聲痛罵。民進黨新竹市長候選人莊競程更痛批「藍白因人設事，用立法權嚴重干預司法。」對於外界的質疑，高虹安也做出回應。
民進黨承諾大跳票！13萬戶社宅停建卻每年撒幣2千億 燒光預算
撰稿：李士華 2026年5月20日，賴清德在執政兩周年談話中大動作宣布0至18歲每人…
世界盃墨西哥揭幕：夏奇拉熱鬧開唱，場外數百人抗議
在墨西哥城的開幕典禮星光雲集，然而阿茲特克體育場周邊也出現警方與抗議者之間的零星衝突。
川普稱和平協議快談成！伊朗官媒曝14點內容
[NOWNEWS今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）原本預告要在週四晚間猛攻伊朗，但之後臨時喊停，並大轉彎聲稱與伊朗已就停止衝突達成一份諒解備忘錄，本週末就有望簽署協議。川普並未透露這份據...
前員工出面緩頰！遭抓包離職還自稱「執行長特助」 劉伊心鬆口真相
現任老虎牙子董娘的劉伊心近來因為開出職缺引發熱議，有網友質疑月薪4萬5000元，不過工作內容需要包辦家教、司機、保母與影音製作等，對此，劉伊心出面道歉，強調薪資可以討論，其中，她的前特助也發聲幫忙緩頰，但有網友卻表示對方依舊對外宣稱是「執行長特助」，質疑她是否已經離職，對此，劉伊心也正面回應了。蔡佩伶報導
柯志恩踩4地雷民調崩？他示警：別愚弄選民
[NOWNEWS今日新聞]《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆以46.2%的支持度，大幅領先國民黨參選人柯志恩28.4%，雙方差距達17.8個百分點，引發政壇...
白鹿開撕網路黑料！六大指控全駁斥 律師團已鎖定61帳號準備開告
大陸人氣女星白鹿近日捲入多項網路爭議，相關傳聞持續延燒。她於今（12）日透過官方粉絲資訊站發布「六連闢謠」聲明，針對學歷造假、番位不實、要求更換編劇團隊等指控全面否認，並正式啟動法律程序提告，事件迅速引爆輿論。林宜君
86歲嬤淩晨狂吼！鄰居被吵到崩潰 4子女竟只靠監控「雲盡孝」
《新聞晨報》報導，據居民表示，孔阿婆起初只是在陽台自言自語，但近來喊叫情況愈發頻繁且音量增大，不少住戶在社區群組反映受到影響，甚至難以入睡。鄰居們認為，老人長期獨居且缺乏家人陪伴，可能已出現心理或健康方面的問題。據了解，孔阿婆現年86歲，育有4名子女，平時獨...
台中神岡工廠驚傳工安事故 男員工操作沖壓機「頭部遭夾重傷」送醫不治
據了解，該男員工疑似操作沖壓機時不慎，頭部遭機台重夾，現場大量出血，頭部並有約8公分撕裂傷，當場失去呼吸心跳。台中市消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場，救護人員同步進行線上DA-CPR指導及操作AED，並緊急將傷者送往衛生福利部豐原醫院搶救，但男子仍於下午2時50分許宣...
日本退稅新制11月上路！藥妝、精品怎麼退？10個最容易踩雷的問題一次看
日本一直是台灣旅客最愛的旅遊目的地之一，不少人到日本除了賞櫻、泡溫泉、美食巡禮之外，更少不了藥妝、電器、服飾與精品採購行程。不過從2026年11月起，日本免稅制度將迎來重大變革。過去大家熟悉的「結帳直接免稅」，未來將改為「先付款、離境後退稅」，消息一出也讓不少準備赴日旅遊的民眾開始擔心：是不是要提早4小時到機場？免稅品一定要隨身攜帶嗎？買一堆保養品和酒類又該怎麼辦？如果近期有計畫前往日本旅遊，建議先搞懂以下10個重點，避免出境當天手忙腳亂，甚至影響退稅流程。