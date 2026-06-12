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自費考察日本營養午餐遭指不審預算 羅廷瑋：議事錄上早有安排 131

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

國民黨立委羅廷瑋日前規劃赴日本考察學校營養午餐制度，希望借鏡日本多年推動學校給食的成功經驗，作為台灣未來優化校園飲食政策的重要參考，卻遭民進黨立委召開記者會抨擊，甚至扣上「薪水小偷」、「公費出遊」等帽子。8名民進黨該委員會立委今（12）日在議場前更指羅廷瑋「預算書第一頁都還沒有翻開，預算一筆都沒有開始審查」；對此，羅廷瑋回應，議事錄早已有相關期程，並排定17、18日審預算。

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民進黨立委吳思瑤表示，民進黨召委伍麗華負責的教育部、中研院、核安會都在5月份快馬加鞭趕進度審查完竣，但是羅廷瑋負責的文化部、國科會、運動部、故宮的預算一筆都還沒審查。她直言，羅廷瑋不審預算，還拿來排一些爭議很大、沒有共識的法案，包括學貸三法以及營養午餐專法，並強行要把法案內容交付協商。

羅廷瑋澄清，各自召委都有默契可以把排案完成，不應處理順序前後就落井下石，且議事錄早已確認相關期程。他痛批，民進黨不要為了預算不審法案，如營養午餐、學貸還有電競產業等。

羅廷瑋表示，民進黨抹黑卻不看議事錄，更直言「請他們認真到教委會看意識內容」，他17、18日就要排預算。

此外，針對考察日本營養午餐，國民黨立委羅智強質詢時，當場要求教育部次長朱俊彰及國教署署長彭富源還原事實，朱俊彰表示，考察團並無借用教育部的公費來出國。

羅廷瑋表示，對於民進黨這種「不問事實、只圖抹黑」的政治操作，感到深切遺憾。本次赴日考察，從機票、住宿到當地交通，甚至連與日本小學生共進營養午餐的餐費，皆由他自行負擔，絕無動用任何公帑，卻仍遭刻意扭曲抹黑，令人遺憾。

羅廷瑋強調，安排日本考察，目的就是為了深入了解日本行之有年的學校給食制度，日本的營養午餐，不只是孩子餐盤裡的一餐，更是一套結合衛生管理、營養調配、食農教育與校園文化的完整制度。他期盼將日本在校園供餐上的經驗帶回台灣，作為未來推動營養午餐政策的重要參考，讓台灣的孩子也能在更安全、更健康、更有教育意義的環境中成長。

照片來源：取自羅廷瑋臉書

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