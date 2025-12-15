自費萬元學無人機 國防部徹查

軍中傳出長官半強迫要求官兵自費參加民間無人機操作課程。圖為宜蘭縣後備旅步3營教召人員實施無人機操作課目演練。（本報資料照片）

國民黨立委徐巧芯15日質詢指出，接獲基層弟兄陳情，部隊長官半強迫要求官兵自費參加民間的無人機操作課程、取得證照，雖然部隊沒強制參加，採志願鼓勵，但實際上卻給足壓力，且學員還要自費1、2萬元上課，相當不合理。國防部長顧立雄回應，會嚴格禁止這樣狀況，2周內完成清查。

徐巧芯昨指出，收到陸軍八軍團、關渡地區指揮部內部爆料，說八軍團推薦的無人機課程要2萬元；而關指部推薦弟兄參加的崇右影藝科技大學無人機課程更貴，學費2萬3000元，雖然軍方補助1萬3000元，但官兵要自己負擔1萬元，儘管部隊沒明講強制參加，實際上卻給足壓力，更有官兵在社群網站留言「不去上課還要受到懲處」。

廣告 廣告

她質疑，基層官士兵的薪水沒有特別高，就因為國防部要增加無人機操作量能，就要求基層自費參加課程。況且，國軍有自己的無人機培訓、訓練的教學能量，也可以直接獲得國防部自身認證，結果竟然捨近求遠，要求官士兵參加民間單位開的培訓課，各地價格不同，代表這狀況早已是全國各地、各部隊的普遍情況，更何況民用、軍用無人機的證照是不通用的。

陸軍參謀長陳建義中將指出，陸軍的無人機以一、二類為主，依《民航法》規定，軍用無人機可以依照專長證書即可，不需要考取民間證照；且不管循軍售或商售管道採購的無人機，都包含訓練，若立委提列事證，一旦清查屬實，會嚴格禁止。

顧立雄也回應，不只陸軍，國防部會嚴格禁止有類似狀況，承諾會去深入了解，2周內完成清查。