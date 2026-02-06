自貿港區貿易值首度破6兆 美聯邦快遞在台擴大投資

受惠於台灣半導體高階產品出口強勁，交通部今天(6日)公布7大海空自由貿易港區去年全年貿易值較前年翻倍成長，首度突破新台幣6兆元！美國聯邦快遞(FedEx)也瞄準台美關稅底定商機，擴大在台投資。

台灣6海1空自由貿易區全年貿易值繼2024年首度突破新台幣3兆元大關後，去年再度受惠於全球人工智慧(AI)和高效能運算(HPC)的旺盛需求，為台灣半導體產業鏈高階產品帶來強勁出口動能，也讓2025年貿易值再度刷新歷史紀錄，較前年翻倍成長至6兆元。

交通部航政司長韓振華6日表示，其中貢獻度最高的桃園航空自由貿易區僅去年的貿易值就超過5兆元，較前年2.4兆元成長1.1倍；貨量也增加近5成，達5萬噸。就連美國聯邦快遞也瞄準台美關稅底定的商機，擴大在台投資，預估今年的處理量能可望較去年的5萬8千多噸大幅提升2倍。韓振華說：『(原音)隨着台美關稅底定，未來高科技產業進出口的需求預期將持續成長，聯邦快遞(FedEx)也看好台灣航空貨運市場發展，原來在桃園國際機場有5,500平方公尺的一個倉儲面積，這次也特別在桃園機場擴大投資「聯邦快遞桃園國際機場轉運中心」，整個倉儲面積預計超過1萬平方公尺以上，並預計在今年3月上旬就可以舉行啟用典禮，將讓整個台灣空運的進出口能量更添競爭力。』



交通部今天(6日)公布7大海空自由貿易港區去年全年貿易首度突破新台幣6兆元。(交通部提供)

為了因應AI產業發展的需要，同時呼應政府的「AI新十大建設」與「人工智慧島」政策，桃園航空自由貿易港區也在去年11月啟用斥資32.5億元建設的1.2公頃H棟加值廠房，目前已有鴻佰科技進駐，擴增AI伺服器產線，未來全面營運後，可望再創造1千億元貿易額，並提供800個就業機會。

至於海港自由貿易區，去年貿易值也達8,888億元，較前年6,356億元成長4成；貨量成長同樣超過1成，來到702萬噸。預估台北港智慧車輛產業發展園區今年3月啟用新車整備中心、明年第一季再啟用物流中心後，可再創造700個就業機會、帶動1,270億元產值。

韓振華指出，為了擴充海港自由貿易區營運規模及發展空間，台灣港務公司也正推動高雄港中島商港區大約16.24公頃的土地劃為自由貿易區，鞏固台灣成為全球智慧產業供應鏈的關鍵樞紐地位。

交通部說明落實人工智慧島規劃。圖為交通部提供