自辦元旦升旗連「標配」馬英九都缺席 鄭麗文喊話朝野「都是一家人」

國民黨主席鄭麗文上午主持國民黨自辦元旦升旗。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

今天是元旦，國民黨主席鄭麗文上午主持黨自辦升旗時許願，盼台灣與世界愈來愈好，也盼朝野放下過去歧見、惡鬥情緒，「為了我們共同未來，我們都是一家人，我們可以攜手向前，不需要惡言相向，也不要把自己人當作敵人」。

鄭麗文說，希望朝野、兩岸、美中、全世界都和解。帶來兩岸、區域、世界的和平。

只不過今天國民黨自辦升旗典禮上，不僅台北市長蔣萬安、北市5位黨籍立委均「就近缺席」，過去幾年屬標配的「前總統馬英九」也都缺席，53席黨籍立委也僅林德福、羅明才、陳菁徽、翁曉玲、陳永康等5位立委出席。

對此鄭麗文解釋，今天只邀請中央黨部的一級主管跟副主席，並沒有刻意、特別、擴大邀請其他人，因為也考慮到大家各自有各自的一些考量，還有「健康狀況」等，大家都是自動自發、熱情來參加。

馬英九基金會董事蕭旭岑則表示，鄭麗文上任後，接下來舞台就應交給鄭與其他黨的下一代，也擔心馬今天出席會被問三中案，這樣又變成轉移焦點；之後一些黨的活動，前主席吳伯雄也慢慢老了，馬的想法就是讓鄭來代表。

鄭麗文文致詞時重申，新的一年一定要和和氣氣，讓台灣社會重新再現淳樸、熱情、善良人情味的最美麗風景，再讓我們感受到祥和的社會，沒有暴戾之氣，沒有惡言相向，沒有詐騙。讓台灣社會重新回到正軌。

鄭麗文說，除社會與家庭和諧，更重要希望未來大家朝野共同努力，放下之前的歧見，為國家、人民積極和解，突破現在憲政僵局，共同推動福國利民的重要政策，讓國會能夠正常的運作，讓台灣民主政治不要倒退。

鄭麗文舉例，在野的國民黨、民眾黨，才剛共同推出「台灣未來帳戶」，就是希望投資我們共同的未來，不要投資戰爭，所以國會必須能夠順利運作，國會所通過的政策跟預算，政府也能夠依照憲法，依法行政，這才是全民之福。

談到將登場的2026地方選舉，鄭麗文說，將保持為國、為民、不為黨、積極勇於任事的精神繼續執政，讓所有國民黨執政縣市能夠繼續，在南台灣全面突破翻轉，2027年1月1日迎來勝利的春天。

