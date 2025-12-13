自辦市地重劃「點土成金」 味全20多年搞不定 三立輕鬆過關埔心暴增百億

CTWANT實地走訪桃園埔心牧場，沿著梅獅路周邊有整地痕跡。（圖／方萬民攝）

近期三立電視涉入股詐欺公司、違規投資中嘉案的後續NCC無具體作為再度成為立委質詢焦點，而掌門人張榮華儘管公司形象蒙塵，仍積極拓展事業，於今（2025）年以50億入主大同首役爭取輝達總部雖失利，但其七年前購得桃園埔心牧場且「一路獲政府開綠燈」快速核准開發之案，市場估賺逾百億元。

巧合的是，該案是在前桃園市長鄭文燦卸任前通過的自辦市地重劃案，而去年7月鄭文燦涉嫌在市長任內收賄500萬元遭桃園地院裁定收押禁見之案，也是自辦市地重劃一案，即是其任期經手的「變更林口特定區計畫（配合工五工業區產能提升計畫–工五工業區擴大方案）」，緊鄰華亞科技園區邊界、華亞三路旁的一塊50公頃土地，其中9.5公頃爭取自辦市地重劃所衍生之爭議。

張榮華2018年砸逾26億元從味全集團入手埔心牧場之案，立委質疑「政府涉圖利特定媒體」，起因即是味全20多年來屢次申請都市計畫變更為休閒遊憩區未獲核准，易手給三立之後卻有轉機，兩年餘時間獲政府「一路開綠燈」核准變更為「產業遊樂區」，市場估此土地開發案價值獲利潛力百億。

CTWANT調查，依三立埔心牧場細部計畫案自辦市地重劃工程，本預計今（2025）年6月30日完工。但記者12月12日親赴埔心牧場，可看到維持原有牧場動物園區觀賞與互動（餵牧草、手工榨乳體驗等）、花卉觀賞、生態體驗等；從幼獅路一段沿著梅獅路周邊，看到怪手、貨櫃屋、營造公司車輛等機具，周邊土地有整平痕跡，還有大池子、堆土等。

桃園埔心牧場在2018年從味全轉手給三立張榮華後，短短二年多即從農業區變更為產業遊樂（農牧用地變更為產業娛樂用地），遭立委抨擊政府護航特定媒體。（圖／CTWANT資料照）

根據地方人士所稱，埔心牧場周邊會闢建公園，不過，迄今，還在整地階段。而七年前三立以每坪3.8萬元購入6.8613萬坪埔心牧場，從《內政部不動產交易實價查詢服務網》搜尋周邊土地買賣實價登錄資料，到今年為止，每坪最高達21.89萬元，粗估6.86萬坪土地價值賺破123.6億元，顯示土地開發潛力暴漲。

此外，埔心牧場日前則有民眾投訴動物展演部分，乳牛榨乳體驗太頻繁，經桃園市農業局前去稽查，牧場表示會調整體驗方式。

味全集團於2018年11月12日董事會通過，將位於桃園楊梅區埔心牧場約6.86萬坪土地及相關資產，以26.63億元售予三立影城股份有限公司，估計味全獲利約10億元。

三立影城股份有限公司為三立集團的關係企業蘇麗投資（後更名為永興資本）成立，董事長為張榮華；埔心牧場公司登記為三立影城楊梅分公司，董事長為馬震偉，資歷為三立電視董事長室特助，現也為大同資產董事，係為掌管大同全台逾46萬坪土地、不動產等資產業務金雞母。

埔心牧場自辦市地重劃案，係於前桃園市長鄭文燦卸任前通過之案。（圖／方萬民攝）

埔心牧場轉手案其實另涉及「國私共有土地」，桃園市楊梅區仁美段670、672、673地號3筆國私共有土地（合計面積9,955.16平方公尺，國產署經管國有持分4/5，味全私有持分1/5）部分，因此味全在2018年11月間以存證信函通知國產署擬出售該3筆土地之私有持分，請國產署於函到15日內函復是否行使優先購買權；經桃園辦事處審查該等土地尚無使用計畫，不予主張優先承購。

記者進一步回溯此案核准時間序來看，一目了然為何外界稱此案「政府一路開路燈」，2018年底味全售出埔心牧場給三立之後，進展快速，即是在購入土地後，從內政部、文化部、財政部國有財產署到鄭文燦擔任桃園市長，土地變更審議核准順利，且在鄭文燦卸任前通過三立影城的自辦市地重劃，立委質詢「政媒勾結」「三立獲取龐大利益」令人非議。

該案早在1993年就提出「變更楊梅主要計畫（第三次通盤檢討）案，由農業區變更為產業遊樂區，附帶條件應另行擬定細部計畫並完成法定程序始得發照建築」。

然歷經26年，在2019年5月內政部核准農牧用地變更為產業娛樂用地，8月28日文化部核定案興辦事業計畫，隔年3月5日起公開展覽30日，3月25日公展說明會，6月19日、9月4日、10月29日桃園市都委會第1、2、3次專案小組會議；12月7日桃園市都委會第54次會議審議通過。

2021年1月26日重新公展30日，3月26日桃園市都委會第57次會議審定，12月24日桃園市市重會原則同意重劃範圍；隔年7月25日桃園市市重會審議通過重劃計畫書，8月17日協議書研商會議，11月14日都市計畫公告實施，12月19日公告梅獅自辦市地重劃案；2023年12月29日重劃工程開工，預定今年6月底完工。

