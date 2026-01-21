自辦年貨大街義賣 花蓮市幼年末做公益

家長一同響應市幼年貨大街

讓學童感受年節氣氛與體驗傳統習俗，花蓮市立幼兒園在舉辦「喜迎馬年‧市幼親子童趣年貨大街」義賣活動，除了設立應景的年貨攤位讓幼兒體驗辦年貨外，也讓家長們採買年貨做公益，攤位所得也會在扣除成本後，全數捐贈給創世基金會，希望在歲末年終用愛心關懷更多需要幫助的人。

花蓮市幼年貨大街的商品，包括學童親手製作的年節吊飾、杯墊、串珠，以及消費即可享用的美味發糕、年糕跟湯圓等。不僅讓孩子透過實際體驗認識年節傳統文化，也能在買賣年貨的過程中學習金錢數字的運用，同時也結合公益義賣，培養孩子的同理心與對社會公益的重視。