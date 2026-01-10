自辦率94％六都最高 台南算清帳本推動午餐全面補助

南市將全面補助公私立國中小學免費營養午餐，1年約支出16億元預算。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕當台北市高喊「營養午餐全面免費」，政策口號迅速成為政治舞台上的關鍵字，台南市選擇先攤開帳本、算清楚代價。市長黃偉哲坦言，這是在財政緊繃的鋼索上求取平衡，將持續滾動檢討精進，確保這筆龐大的支出能真正落實在學生的健康上。

在財政資源不若北部直轄市寬裕的條件下，台南市長黃偉哲與市府團隊經過評估後，拍板自115學年度起，實施公私立國中小學生午餐全面補助政策。

黃偉哲表示，南市多年來深耕學校午餐制度，已建立全台最成熟的供餐體系之一。目前全市學校午餐自辦比率高達94%，居六都之冠，中央廚房供餐網絡穩定，是推動全面補助的重要基礎。

南市教育局長鄭新輝強調，補助不僅是「免錢吃飯」，而是同步維持品質與食安標準，包括持續採用國產可溯源食材、每月至少提供6次乳品、落實3級品管制度，整合78位專業營養師，確保學童吃得安全、營養且穩定。

在台北市宣布政策後，各縣市陸續跟進，甚至有尚未宣布實施的縣市私下關切南市如何因應，期盼台南「撐住」。市府坦言，各縣市財政條件不同，政策不該只剩下政治口號，而必須回到能否長期承擔的現實檢驗。

原本由中央補助的弱勢學生午餐免費、三章一Q及有機蔬菜等政策，合計約4億元經費，因新版《財政收支劃分法》上路，已自115年起改由市府自行編列預算支應；在全面實施午餐補助後，市府每年還需再額外增加約12億元支出，總計1年約需投入16億元。

鄭新輝表示，南市弱勢學生午餐早已全面免費，並長期推動學校午餐自辦與中央廚房化政策，目前供餐體系成熟穩定，這並非一時跟風，而是建立在多年制度累積之上，才有條件啟動全面補助。

鄭新輝也指出，全面補助政策同步結合營養與制度配套，從食材來源、菜單設計、營養教育到人力穩定全面強化，確保經費真正用在學生身上。未來將透過營養師專業把關、菜單審查與食安稽核機制，持續滾動檢討政策執行成效。

