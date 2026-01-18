自述和中天記者有類似恐怖經歷！他嘆：若非直播早就羈押禁見

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑，涉及國安法、貪汙治罪條例遭羈押禁見。新黨前發言人王炳忠想起自己2017年被調查局特務上門「搜捕」的經歷，感嘆台灣的綠色恐怖，現在是愈來愈走向腥風血雨的高潮。

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑，涉及國安法、貪汙治罪條例遭羈押禁見。（圖取自林宸佑臉書）

王炳忠今天（18日）在臉書發文表示，年僅29歲的中天記者林宸佑，多次善盡新聞人職責，追問執政的綠營政客，並揭發民進黨高雄市長候選人賴瑞隆之子霸凌同學案，廣為許多觀眾熟知，如今卻傳出被高雄的檢察官以「國安法」偵辦，且已經法官裁定收押，而檢調系統則以「偵查不公開」為由，一邊拒絕透露案情，一邊又讓特定綠媒開始放話，說得有板有眼，重施那套「未審先判」的故技。

王炳忠表示，當初自己在2017年被調查局特務上門「搜捕」，若非及時開啟直播，恐怕就和如今林宸佑遭遇一樣。（圖取自王炳忠臉書）

王炳忠不禁想起，當初自己在2017年被調查局特務上門「搜捕」，若非及時開啟直播，恐怕就和如今林宸佑遭遇一樣，反正人已「羈押禁見」，「案情」就隨綠媒說，自己已經「沒有聲音」。自己也重看了當時綠媒「指控」他們的「罪狀」，如果光讀那些「報導」，真的就覺得自己拿了1500萬台幣的「間諜費」，甚至相信林明正已刺探什麼涼山特勤隊的軍情，但這些經過法院三審定案，已確認都不是事實。

王炳忠感嘆，也許自己因為比較早就被民進黨當局用司法手段「伺候」，提前嘗盡了被兩岸傳統媒體「封殺」，只能靠網路自媒體發聲的滋味，加上被形形色色的網友挖苦、嘲諷過，因此練就了一番「定力」。猶記那長達四年多被「限制出境」的歲月，自己飽受與另一半相隔海峽、不得相見之苦，「慶幸」還能與她共同經營自媒體，才能在近乎「社會性死亡」遭遇中，仍能站穩自己的一席之地，也逐漸看透人情冷暖，懂得享受「沉靜」的美好。

王炳忠直言，台灣島內的綠色恐怖，現在是愈來愈走向腥風血雨的高潮。大家在戰略上藐視敵人，但必須再戰術上重視敵人，如此才能走過黎明前最黑暗的長夜，直到自己在看《沉默的榮耀》時經常出現的那句廣告詞——「照見光明」。

