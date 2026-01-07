自述「優質的野蠻人」 夏曼‧藍波安文學紀錄片書寫海也書寫家
文學紀錄片《大海浮夢》以達悟族作家夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）為主角，是「他們在島嶼寫作」系列最新力作，也是台灣首部以海洋文學作家為核心視角的紀錄長片。導演周文欽團隊歷時4年拍攝，從潛水捕魚、伐木造舟到迎海啟航，完整記錄夏曼與兒子的壯闊旅程，展現其書寫如何源自身體、土地與海洋的日常實踐。
影片首次開啟夏曼最私密的家庭視角。妻子希婻・藍波安入鏡，以親密語調談及一生相伴的理解與支撐，並在達悟族螃蟹節中吟唱族語歌謠， 希婻坦言自己是被夏曼「善良而真誠的靈魂所吸引」，這份內斂而深刻的情感，成為電影中最溫柔堅定的力量。鏡頭同時捕捉父子共同造舟與出海的默契，以身體勞動延續文化傳承，呈現其親子關係與海洋民族精神。
《大海浮夢》也具體呈現夏曼創作堅持的「非虛構」精神。小說《老海人》的主角洛馬比克以真實身分出現在鏡頭前，這位堂叔長年住在夏曼書房隔壁，宛如文學角色與現實人生重疊。紀錄片見證他從年少勇猛到晚年孤寂的人生軌跡，他亦於拍攝完成隔年辭世，影像成為珍貴而惆悵的保存。
夏曼在首映後直言97分鐘「太短」，因為他用一生理解海洋生命圈，30多年來穿梭於深藍世界。他說：「飛魚神話是我的古典文學，而我的身體就是海洋文學。」夏曼說，他已經快70歲了，仍然希望自己是個「優質的野蠻人」，「我還想要游泳、還想要造船，還想要理解海洋的情緒與月亮圓缺的關係！」
返抵蘭嶼後，夏曼再次回到家庭與書寫日常。《大海浮夢》不僅是一部文學紀錄片，更是一趟交織家庭、文化與書寫的生命航程，將於1月9日全台上映。
更多鏡週刊報導
《上山吧！台灣隊》挑戰馬特洪峰 陳彥博每天跑高山20公里鍛鍊
黃河終於不用演殺人犯 寧願被台語整死
導演認定張震為第一人選 《幸福之路》1/29全台上映
其他人也在看
林俊傑女友七七現身警局報案！遭爆是假富二代
林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，照片中有中國女網紅「七七」，被視為高調認愛，沒想到7日卻爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」曾於5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 22
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 15
37歲女星卸貨倒數！懷男寶8個月「超大孕肚」曝 副業超狂業績公開了
2026來臨，最美孕婦愛雅目前懷孕邁入第8個月即將倒數卸貨，與肚中的男寶寶的胎動也更加頻繁！她形容：「大概五個月就會開始胎動，這個月大概是像異形要衝出來的那種感覺，很強烈。」也透露母子倆還不太會對話，但常常被頂到肋骨時，會柔性喊話：「請你下去一點喔！」結果蠻有用的。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 8
陳孝萱親口認已經分手！昔被拍「甜吻咖啡老闆」 首談現況：我都幾歲了
55歲的陳孝萱6日與方志友一同出席八點檔《舊金山美容院》宣傳活動，戲裡是溫柔母親，戲外聊起生活近況也相當自在。不過，當媒體關心她的感情狀態時，陳孝萱沒有閃躲，直接拋出一句簡短卻明確的答案：「沒了。」親口證實目前已恢復單身。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 58
郭書瑤信義區被搭訕要IG 苦笑「大家不認識我了嗎」
郭書瑤過去訪問時就透露，已經單身七年，甚至遇過曖昧對象斷崖式消失！最近在《小姐不熙娣》再次談到這段經歷，感歎前一年的人生狀態，跟自己主演的《何百芮的地獄戀曲》幾乎同步，悲慘陷入「失業又失戀」的雙重打擊。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 4
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 5 天前 ・ 42
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 24
才爆交往關曉彤！王安宇「私下真實性格」又遭曝 合作女星全說了
中國網紅「司曉迪」日前在微博爆猛料，大動作點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，暗示自己與多位頂流男神關係不單純，更爆料關曉彤跟王安宇正在交往。對此，王安宇工作室火速出面澄清，表示關於個人感情生活的傳聞均是不實謠言，呼籲大眾切勿輕信，如今也已蒐證完畢，將會透過法律途徑追究責任。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
范姜彥豐遭粿粿婚變再吐「4字」！103秒片洩近況 真實狀態曝光
范姜彥豐（Zack）去年公開指控，前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），兩人3年的婚姻也因此正式破裂。事件至今已經超過3個多月，范姜彥豐再度於社群平台更新近況，坦言「最近狀況比較難受…」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 138
傳擦不出火花「搭檔換林襄」 羅志祥替抱屈：和何美默契滿分
《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，何美在節目中表現略顯不足，綜藝效果未達預期，加上與羅志祥互動缺乏火花，何美去年底錄完最後一集後悄然退場，製作單位便鎖定林襄成為新任主持人。對此傳聞，羅志祥在臉書發文表示，看到《綜藝OK啦》的新聞內容提到「知情人士透露」指他...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 32
安心亞喪母崩潰「人間蒸發」 男星0對話擁抱成依靠
安心亞喪母崩潰「人間蒸發」 男星0對話擁抱成依靠EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
《大城小事》趙麗穎 X 黃曉明「毀容式」演技對決：全素顏暴雨搶險、減重15公斤挑戰草根幽默！2026 1月必看神劇！
【文／陳雪芮】由趙麗穎、黃曉明領銜主演的年代勵志大劇《大城小事》，自官宣以來便引發全網熱議，相關話題持續在社群平台延燒。隨著前導物料陸續曝光，作品關注度不斷攀升，騰訊視頻預約量已突破 500 萬人次，刷新平台待播劇紀錄。該劇不僅是趙麗穎繼《風吹半夏》後再度深耕年代劇的野心之作，更邀來影帝黃曉明強強聯手，共同重現1980年代溫州農民自籌資金、徒手建城的傳奇史詩。全劇打破年代劇的嚴肅刻板框架，以「輕喜劇」的新穎視角，細膩刻畫出基層幹部帶領鄉親逆風翻盤的熱血歲月，無疑成為2026年最受矚目的螢幕巨作。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 10 小時前 ・ 1
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 18
爆收謝賢「8千多萬斷爺孫戀」！小49歲前任罕露面 真實反應曝光
89歲香港男星謝賢一生風流倜儻，還有個知名的兒子謝霆鋒，儘管年事已高仍是風度翩翩。而他過去跟小49歲素人女友CoCo交往多年，直至7年前正式宣布分手，而CoCo日前罕見現身訪談節目，被問到曾收謝賢千萬分手費的反應全都被拍下。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
才衰背5百萬債務！王俐人爆離婚小7歲尪發聲了 32字鬆口婚姻現況
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，如今被爆早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」對此王俐人也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
胡瓜合約就到這月底！《綜藝大集合》再發聲挽留
66歲「綜藝天王」胡瓜，去年「回娘家」主持過年特別節目《金蛇守歲迎新春》收視亮眼，後傳出他確定繼續主持今年過年節目，他日前出席記者會時也提及「華視已經定好新節目跟除夕主持」，未料今（7日）傳出華視決定改回往年慣例，由徐乃麟、曾國城等人《天才衝衝衝》陪伴觀眾過年。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
李多慧現身《冠軍之路》遭罵惹議？影迷反擊怒挺：那一刻不分國籍
現象級棒球紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！）從元旦上映以來，瞬間席捲全台，光首週票房一舉衝破2569萬，締造台灣紀錄片市場前所未見的爆發性氣勢，近日南部放映場，人氣啦啦隊女神峮峮也現身影廳，在入口處與蔡其昌親自發放《冠軍之路》特製衛生紙，就怕電影太催淚讓觀眾手忙腳亂，觀眾直呼：「揪甘心！」，然而片中一段出現韓籍啦啦隊女神李多慧的畫面，意外於網上引發正、反兩邊不同聲浪。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 42