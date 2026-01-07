自述「優質的野蠻人」 夏曼‧藍波安文學紀錄片書寫海也書寫家

《大海浮夢》紀錄夏曼父子夜航捕飛魚，在絕美星空下實踐海洋民族文化傳承。(目宿媒體提供)

文學紀錄片《大海浮夢》以達悟族作家夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）為主角，是「他們在島嶼寫作」系列最新力作，也是台灣首部以海洋文學作家為核心視角的紀錄長片。導演周文欽團隊歷時4年拍攝，從潛水捕魚、伐木造舟到迎海啟航，完整記錄夏曼與兒子的壯闊旅程，展現其書寫如何源自身體、土地與海洋的日常實踐。

影片首次開啟夏曼最私密的家庭視角。妻子希婻・藍波安入鏡，以親密語調談及一生相伴的理解與支撐，並在達悟族螃蟹節中吟唱族語歌謠， 希婻坦言自己是被夏曼「善良而真誠的靈魂所吸引」，這份內斂而深刻的情感，成為電影中最溫柔堅定的力量。鏡頭同時捕捉父子共同造舟與出海的默契，以身體勞動延續文化傳承，呈現其親子關係與海洋民族精神。

廣告 廣告

《大海浮夢》首度完整呈現夏曼・藍波安與兒子親密的家庭互動。(目宿媒體提供)

《大海浮夢》也具體呈現夏曼創作堅持的「非虛構」精神。小說《老海人》的主角洛馬比克以真實身分出現在鏡頭前，這位堂叔長年住在夏曼書房隔壁，宛如文學角色與現實人生重疊。紀錄片見證他從年少勇猛到晚年孤寂的人生軌跡，他亦於拍攝完成隔年辭世，影像成為珍貴而惆悵的保存。

夏曼在首映後直言97分鐘「太短」，因為他用一生理解海洋生命圈，30多年來穿梭於深藍世界。他說：「飛魚神話是我的古典文學，而我的身體就是海洋文學。」夏曼說，他已經快70歲了，仍然希望自己是個「優質的野蠻人」，「我還想要游泳、還想要造船，還想要理解海洋的情緒與月亮圓缺的關係！」

返抵蘭嶼後，夏曼再次回到家庭與書寫日常。《大海浮夢》不僅是一部文學紀錄片，更是一趟交織家庭、文化與書寫的生命航程，將於1月9日全台上映。

更多鏡週刊報導

《上山吧！台灣隊》挑戰馬特洪峰 陳彥博每天跑高山20公里鍛鍊

黃河終於不用演殺人犯 寧願被台語整死

導演認定張震為第一人選 《幸福之路》1/29全台上映