自閉兒打造恐龍畫食文創館

▲不擅言詞的郁昕為客人介紹創作。



（圖：新北社會局提供）

目前就讀板橋光仁中學特教班的郁昕，自幼被診斷為自閉症，雖常坐不住，但一拿起畫筆卻能專注三小時以上，尤其擅長描繪各式恐龍，從哥吉拉到迅猛龍、翼龍、雷龍皆栩栩如生。父母為支持他的天賦，在土城開設「恐龍畫食」文創複合式簡餐咖啡館，展示郁昕的創作。

郁昕父親郁浩華原任補教業，母親施惠萍為護理師，郁昕兩歲時確診自閉症，令父母震驚。為陪伴孩子，父親轉任校工，母親調整工作至外展單位。小學三年級時，郁昕因偶然拿到紙筆而靜心作畫，從此展開創作之路，母親也透過畫作與他溝通，引導語言表達。

後來在「希望共好發展協會」呂蓮華理事長指導下，郁昕作品更趨多元，但最愛仍是恐龍。母親節主題時，他以袋鼠與鴕鳥親子互動表現母愛；另幅兩隻恐龍分別象徵父母，展現他對家庭的理解。「恐龍畫食」提供輕食簡餐與咖啡甜點，店內空間明亮舒適，窗戶繪滿恐龍，陽光灑落呈現不同光影。郁昕假日會到店裡幫忙，母親期盼他未來能就讀新北高工餐飲科，逐步走向獨立生活。

新北社會局長李美珍指出，郁昕的恐龍畫作屢獲「愛在畫中」優選，去年第28屆作品〈搶菇世代〉更入選今年桌曆三月主題，展現非凡才華。