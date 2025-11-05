自閉少年弒母一審重判！ 他上訴哭問：我是天生的嗎？律師嘆國民法官「不理解」

涉嫌弒母的陳姓少年，一審國民法官判19年10月。侯柏青攝。



有自閉症等多重障礙的18歲陳姓高職生，去年和母親有齟齬，憤拿水果刀弒母20多刀致死，一審國民法官判19年10月，檢辯上訴。高院今開庭，鑑定醫師坦言他無法「同理」及適應社會，陳生哭問「我為什麼會這樣？這是後天還是先天的？」律師則大嘆，本案國民法官不能理解自閉症面對挫折的反應，遑論他是多重障礙，時而情緒會大到「像吸毒者拿不到毒品」，盼二審能從輕量刑，陳生則爭取判17年，該數字令人摸不著頭緒。

偉大母親獨力照顧自閉兒

調查指出，陳母獨力扶養患有自閉症等多重障礙的兒子陳生，自小呵護備至，不但帶他接受早療，還請居服員照護，但陳生去年因「做巧克力」、「領錢」等生活小事累積情緒。而他就讀高職即將畢業，數次和母親談到讀大學、打工的事情，陳生認為，母親經常裝傻不回答，不然就是喊「不知道」，他開始生悶氣。

他在去（2024）年6月1日上午，又想和母親討論升學問題卻被拒，情緒一夕爆發，陳生彎進廚房拿水果刀闖到母親的房間，朝陳母的頸、腹及頭部猛刺多刀，20分鐘後，陳生自行打電話報警，陳母送醫不治，他則泰然自若。陳生供稱，母親也有攻擊他，最終承認犯罪，檢方依殺害直系血親尊親屬罪起訴，全案依《國民法官法》進行審理。

一審國民法庭根據精神鑑定報告的結論，認為陳生有辨識違法責任能力，雖然有自閉症等多項障礙症，但陳生「應該可以理解行為的不當」，加上沒有受到虐待等外在環境因素，其犯案動機顯然是他「內心的怨懟和偏執」。合議庭認定，陳生不符合《刑法》第19條及59條的減刑要件，但考量他有機會復歸社會等，判處19年10月。檢辯都上訴高院。

每年4月2日是「世界提高自閉症意識日」。路透社資料照片

醫生談社會適應，陳生偷流淚

高院今天開庭傳喚鑑定醫師、八里療養院司法精神病房主治醫師林佳亨作證。

林佳亨證稱，陳生雖然是自閉症，但屬於30%沒有智能不足的那一塊，而且陳生早期可以自我照顧。但他也解釋，孩子從7、8歲起，會學習社會化、調節情緒等，即使陳生在小學能和旁人正常相處，但一但升上國、高中，很可能看不懂別人的表情或無法理解別人的譬喻，而且，他也有反社會人格和注意力不足、過動問題，情緒比一般人更為激動。

他描述，陳生有人格形成上的扭曲，行為衝動時，也可能對學校生活產生影響，「在行為辨識上，他好像知道不能殺人，但衝動一來時，不一定能控制，由於無法準確定錨，所以報告只能寫得矇矓….」他解釋，神經發展障礙症，包括自閉、亞斯伯格和注意力不足、過動症等症狀，腦功能都是沒辦法逆轉的…

林佳亨在講解陳生病情時，陳生邊聽邊摀面，被告席上沒有衛生紙，他偷偷用手和衣袖擦去眼淚。

陳生的委任律師則問醫師，這樣的對象是不是難以接受通則和慣例的改變？就是固著性？他們碰到這種情況會引發的情緒反應是怎麼樣？

林佳亨說，陳生年幼的時候有接受早療，「否則不可能坐在這裡，還算可以回答問題」，但鑑定時也發現，陳生也曾無法融入學校而直接逃學。為了說明無法同理，他舉出國外案例，曾有一個智商正常的自閉症少年，某天找鄰居到家裡拍妹妹的裸照，爸媽發現後，禁止他把鄰居帶到家裡，他後來竟將妹妹帶到鄰居家後性侵。林佳亨解釋，少年的理解是，沒有人告訴他不能把妹妹帶去鄰居家，他認為這和父母交代的是「兩件事」，由此可證，這類病人無法用暗示、同理去理解事情，社會適應也有很大問題。

母子示意圖。取自photo AC圖庫

他問「我先天的？」醫生說了

陳生臉部扭曲的聽著鑑定醫師的話，隨後露出困惑表情，他摀臉問說，「我是一種不能適應的障礙嗎？對不起。我這種病是後天的還是先天的？家庭教育、學校霸凌、媽媽遇到問題打罵我，這會影響到我嗎？我今天為什麼會這樣？」

林佳亨溫和地對陳生說，「你早就該問了，你是先天性的自閉症，就是1000人可能會出現的那一個，而自閉症中，有人格障礙又占一半，很不幸的，你剛好又是那一半。但是，有些性格養成是後天的，有些是移轉，像媽媽也或許有情緒調整困難，這是她在社會上生存辛苦的一面，其實，媽媽也很痛苦….」

他對陳生說，「性格受到家庭和社會環境的影響很大，你當時在媽媽、外公、學校方面，是不是有很多地方無法好好地說話，你也不喜歡媽媽一邊兼差一邊照顧你，因為調整不好，你還去住院？」陳生聽著醫師的話，面露痛苦表情，但答不上話。

法官問陳生有什麼意見，陳生說「想要出去和外公、外婆見面，他們願意關心我，希望跟他們聊個天，外公在案發時有寫信給我，但我想，這件事情還有個檻…」法官問他想被判多久？陳生希望判輕一點，判17年。不過，根據《太報》觀察，陳生似乎不太能理解法庭活動，往往要律師一再確認告知，他才知道要接話，因此他為何吐出「17年」，檢辯也一頭霧水。

陳母帶兒子接受早療。示意圖。取自Unsplash

委任律師：刑罰非最佳選擇

陳生的委任律師表示，尊重他的「17年」說法，但希望法院從輕量刑。

委任律師認為，依據醫師說法，陳生雖然不符合《刑法》第19條（責任能力）的減刑條款，但醫生也認為，陳生的身心是否能符合法律上的「顯著能力」，不是醫生所能判斷的，是要由法院決定。

他強調，陳生除了這些障礙，又有強迫症和相關適應症，他犯案時18歲，代表這病已經跟他18年了，不是案發前才確診的。

他說，現今的醫療和法律認定有落差，雖然一審國民法官認為沒有責任能力減輕的問題，但陳生的情緒確實比一般人脆弱，還合併注意力不集中、過動、自閉的問題，這都是先天影響，陳生在大腦杏仁核、皮質比一般人不足，即使可以經由後天治療，但只能「不要太快變壞」，不可能變好。

而且根據醫生的說法，這病有一半是「天生的」，人格養成是後天，家人的行為效應也會帶給他影響。

律師感嘆，「相信媽媽已經非常努力、很認真在照顧他，但或許沒辦法做到完全…因為自閉症原本就有嚴重的固著性，加上他的情緒控制比一般人薄，情緒有時會大到像吸毒的人拿不到毒品，相信他也很痛苦，對小事情的情緒反應很大，一直積累著，殺人是不對的，他不是完全不知道。」他話鋒一轉表示，不過《刑法》第19條存在的意義，就是防止這類情形存在，因此，就算不依照這項條文減刑，也應該在《刑法》第57條斟酌。

律師說，「《刑法》是為了可以理解意義的人而存在，無法理解的人，用刑罰並不是最佳選擇。」

律師認為，國民法官未理解陳姓少年的自閉症。侯柏青攝。

國民法官不理解自閉症?

他進一步解釋，《國民法官法》第一條開宗明義的規定國民法官存在的意義，國民法官是為了提供職業法官更好的想法而存在。「但國民法官真的有達到功能嗎？本案剛好可以凸顯問題，身為職業法官，平時不一定有機會了解自閉症，反而是身為素人的國民法官有機會接觸到，因此，國民法官更應該發揮功能，但本案的國民法官顯然不能理解自閉症，也不知道自閉症面對挫折時會出現什麼反應？此外，他還有多種精神障礙適應症，矛盾的是，本案判決卻忽略這些，嚴重影響被告的罪責。」

律師沉重地說，陳生犯案時雖然18歲了，但根本沒達到成年人的身心狀況，他沒有前案，已經構成「從輕」的理由，國民法官為什麼不採信？我們從判決看不到任何明確的理由。「陳生涉嫌殺害直系血親，刑度加重二分之一，可以從15年判到死刑，他在人生中第一次犯罪就這麼嚴重，但他依然是首度犯罪，刑度可以一次拉到19年10月這麼高嗎？高院法官真的要深入思考這件事，詳細審酌所有的因子，給予相應的刑度。」

合議庭法官凝神靜聽律師的說詞，陳生臉上面無表情，他喃喃自語地告訴合議庭，「直到犯案前一天，我一直想跟媽媽『和諧相處』，我不知道是誰的問題，我也沒想到衝動了，就變這樣子…我現在有看精神科了…」

合議庭宣布全案辯論終結，定12/3上午10點宣判，審判長許永煌問陳生要聽判嗎？他用力點點頭說「我要聽」。

面對這件「情、理、法」各項因子糾結的弒母案，牽涉到責任能力的認定，又必須受限於《國民法官法》的上訴限制，高院合議庭會做出怎樣的決定，頗令外界好奇。

