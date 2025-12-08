自閉症基金會40週年公益音樂會 非常音樂家攜手MUSE美聲 傳遞愛與希望

非常音樂家樂團公益音樂會開場演出。（圖：中華民國自閉症基金會提供）

中華民國自閉症基金會迎接40週年慶，舉辦《讓愛流動・永續共好》公益音樂會，為系列活動揭開序幕，音樂會由自閉症青年音樂家「非常音樂家」及專業演奏團體「MUSE美聲樂團」攜手演出。自閉症基金會董事長林注進表示：「這不僅是一場基金會走過40載的音樂盛會，更實踐了星兒另類就業倡議，謝謝大家一起來關心星兒就業議題，成為支持他們發光的力量。」

《讓愛流動・永續共好》40週年公益音樂會，首先由非常音樂家樂團四位星兒音樂家：王榮堅、莊天岳、丁唯諺、廖庭澔，合作演奏三首經典歌曲「四月望雨」、「鐵達尼號」、「神鬼奇航」，精湛的演出，現場掌聲喝采聲不斷，接著由MUSE美聲樂團演唱知名歌曲「當」，為音樂會帶來另一波高潮。自閉症基金會董事長林注進，以及執行長劉增榮，也特別上台，和非常音樂家莊天岳以及丁唯諺，合作演出經典歌曲「愛的真諦」，帶動觀眾一起演唱，現場氣氛high到最高點。

四十年來，自閉症基金會從早療服務、幼小轉銜、CST親職培力，到日間照顧、社區家園、家長支持，始終以人為本，走出一條專業與溫度兼具的道路。林注進董事長堅信：「每一位星兒都值得被理解，也值得一個自立而有尊嚴的未來。」具體實踐對於自閉症成人的就業支持，自閉症基金會有計畫的扶植具有音樂天分的星兒，組成「非常音樂家樂團」，讓王榮堅、莊天岳、丁唯諺與廖庭澔四位星兒發揮所長，藉由持續穩定的公開演出擁有自己的事業、找到人生舞台。

自閉症基金會40週年慶系列活動，特別從公益音樂會開跑，實踐「星兒另類就業」倡議。自閉症基金會感謝社會大眾與企業對音樂會的支持，過去四十年為自閉症者及其家庭，提供全方位支持，每一項服務背後都充滿對自閉症群體的深厚承諾，成績斐然，二度榮獲社福界金馬獎傳善獎肯定，走過40載，未來自閉症基金會也將堅持理念，持續為自閉症者及其家庭發聲，成為最佳後盾。