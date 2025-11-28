自閉症基金會40週年公益音樂會 12月7日登場
中華民國自閉症基金會迎接40週年慶，將於12月7日下午在中影八德大樓，舉辦《讓愛流動・永續共好》公益音樂會，為系列活動揭開序幕。本次音樂會將由自閉症青年音樂家「非常音樂家」及專業演奏團體「MUSE美聲樂團」攜手演出，不僅是場音樂盛會，更是「星兒另類就業」的倡議實踐場域。
40年來，自閉症基金會從早療服務、幼小轉銜、CST親職培力，到日間照顧、社區家園、家長支持，始終以人為本。基金會堅信，每一位星兒都值得被理解，也值得一個自立而有尊嚴的未來，長期以來，積極與外部資源協同合作，為自閉症者及其家庭發聲，且從2016年起，與台大醫院精神醫學部，共同推動「世界衛生組織親職技巧訓練計畫」(WTO CST)，免費提供偏鄉及資源不足地區的親職技巧訓練課程。
至今有14個縣市的29個醫療、社福單位，成為CST合作夥伴，累計服務超過500個發展遲緩兒童家庭。
自閉症基金會董事長林注進表示，自閉症不僅是一項挑戰，也是一條需要耐心、理解與支持的旅程，尤其是在成人階段，社區服務和就業支持不僅僅是幫助他們融入社會，更是為他們提供自信和獨立的機會。具體實踐對於自閉症成人的就業支持，自閉症基金會有計畫的扶植具有音樂天分的星兒，組成「非常音樂家樂團」，讓王榮堅、莊天岳、丁唯諺與廖庭澔四位星兒發揮所長，藉由未來持續穩定的公開演出擁有自己的事業、找到人生舞台。
《讓愛流動・永續共好》40週年公益音樂會，12月7日即將登場，邀請社會大眾與企業共同參與，關心星兒就業議題，成為支持他們發光的力量，傳遞希望與愛。
