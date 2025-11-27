自閉症基金會40週年公益音樂會12/7登場

中華民國自閉症基金會迎接40週年慶，將於12月7日下午在中影八德大樓，舉辦《讓愛流動‧永續共好》公益音樂會。（圖：中華民國自閉症基金會提供）

中華民國自閉症基金會成立近四十年，持續為自閉症者及其家庭，提供全方位支持，從早期療育、社區服務，到就業培訓、社會參與，每一項服務背後都充滿對自閉症群體的深厚承諾。迎接40週年慶，基金會將於12月7日下午在中影八德大樓，舉辦《讓愛流動‧永續共好》公益音樂會，為系列活動揭開序幕。此次音樂會將由自閉症青年音樂家「非常音樂家」及專業演奏團體「MUSE美聲樂團」攜手演出，這不僅是一場基金會走過40載的音樂盛會，更是「星兒另類就業」的倡議實踐場域，誠摯邀請社會大眾與企業，一起來關心星兒的就業議題，成為支持他們發光的力量。傳遞希望與愛。

四十年來，自閉症基金會從早療服務、幼小轉銜、CST親職培力，到日間照顧、社區家園、家長支持，始終以人為本，走出一條專業與溫度兼具的道路。基金會堅信，每一位星兒都值得被理解，也值得一個自立而有尊嚴的未來，長期以來，積極與外部資源協同合作，為自閉症者及其家庭發聲，且從2016年起，與台大醫院精神醫學部，共同推動「世界衛生組織親職技巧訓練計畫」(WTO CST)，免費提供偏鄉及資源不足地區的親職技巧訓練課程。至今有14個縣市的29個醫療、社福單位，成為CST合作夥伴，累計服務超過500個發展遲緩兒童家庭。自閉症基金會堅持理念努力不懈，成績斐然，二度榮獲「社福界金馬獎」傳善獎殊榮肯定。

自閉症基金會董事長林注進表示，自閉症不僅是一項挑戰，也是一條需要耐心、理解與支持的旅程，尤其是在成人階段，社區服務和就業支持不僅僅是幫助他們融入社會，更是為他們提供自信和獨立的機會。具體實踐對於自閉症成人的就業支持，自閉症基金會有計畫的扶植具有音樂天分的星兒，組成「非常音樂家樂團」，讓王榮堅、莊天岳、丁唯諺與廖庭澔四位星兒發揮所長，藉由未來持續穩定的公開演出擁有自己的事業、找到人生舞台。在第十屆傳善獎頒獎典禮上，主辦單位也邀請「非常音樂家樂團」上台表演，現場洋溢一股幸福動人氛圍。

《讓愛流動‧永續共好》40週年公益音樂會，12月7日即將登場，自閉症基金會特別感謝企業、志工、捐款人及家長們一路的陪伴與支持，也向MUSE美聲與非常音樂家團隊致敬，謝謝他們帶來充滿生命力與感動的演出。自閉症基金會走過40載，透過這場音樂盛會揭開系列活動序幕，並具體實踐「星兒另類就業」倡議。誠摯邀請社會大眾與企業共同參與，關心星兒就業議題，成為支持他們發光的力量，傳遞希望與愛。自閉症基金會40週年公益音樂會宣傳影片https://youtu.be/2VA9NXsDGfM 。如果有興趣聽音樂會或贊助基金會可洽詢：(02)2832-3020 #18黃小姐。