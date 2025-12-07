自閉症基金會40週年 「非常音樂家」攜手美聲樂團溫馨演出

非常音樂家樂團公益音樂會開場演出。自閉症基金會提供



中華民國自閉症基金會迎接40週年慶，今（12/7）在中影八德大樓舉辦《讓愛流動・永續共好》公益音樂會，為系列活動揭開序幕，音樂會由自閉症青年音樂家「非常音樂家」及專業演奏團體「MUSE美聲樂團」攜手演出，精采演出氣氛溫馨，與會貴賓感動不已，非常音樂家樂團4位星兒音樂家，衷心感謝大家支持，自閉症基金會董事長林注進也感動的表示：「這不僅是一場基金會走過40載的音樂盛會，更實踐了星兒另類就業倡議，謝謝大家一起來關心星兒就業議題，成為支持他們發光的力量。」

自閉症基金會董事長林注進與執行長劉增榮致詞，分享基金會40週年回顧與展望。自閉症基金會提供

《讓愛流動・永續共好》40週年公益音樂會，首先由非常音樂家樂團4位星兒音樂家：王榮堅、莊天岳、丁唯諺、廖庭澔，合作演奏3首經典歌曲〈四月望雨〉、〈鐵達尼號〉、〈神鬼奇航〉，精湛的演出，現場掌聲喝采聲不斷，接著由MUSE美聲樂團演唱知名歌曲〈當〉，為音樂會帶來另一波高潮。自閉症基金會董事長林注進以及執行長劉增榮也特別上台，和非常音樂家莊天岳以及丁唯諺合作演出經典歌曲〈愛的真諦〉，帶動觀眾一起演唱，現場氣氛high到最高點。

40年來，自閉症基金會從早療服務、幼小轉銜、CST親職培力，到日間照顧、社區家園、家長支持，始終以人為本，走出一條專業與溫度兼具的道路。董事長林注進堅信：「每一位星兒都值得被理解，也值得一個自立而有尊嚴的未來。」具體實踐對於自閉症成人的就業支持，自閉症基金會有計畫的扶植具有音樂天分的星兒，組成「非常音樂家樂團」，讓王榮堅、莊天岳、丁唯諺與廖庭澔4位星兒發揮所長，藉由持續穩定的公開演出擁有自己的事業、找到人生舞台。

自閉症基金會40週年公益音樂會，圓滿落幕。自閉症基金會提供

自閉症基金會40週年慶系列活動，特別從公益音樂會開跑，實踐「星兒另類就業」倡議。自閉症基金會感謝社會大眾與企業對音樂會的支持，過去40年為自閉症者及其家庭，提供全方位支持，每一項服務背後都充滿對自閉症群體的深厚承諾，成績斐然，二度榮獲社福界金馬獎傳善獎肯定，走過40載，未來自閉症基金會也將堅持理念，持續為自閉症者及其家庭發聲，成為最佳後盾。

