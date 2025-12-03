自閉症少年弒母！一審認「可自我控制」重判19年10月 二審結果出爐
有自閉症等多重障礙的18歲陳姓高職生，去年和母親有齟齬，憤拿水果刀弒母20多刀致死，一審國民法官依殺害直系血親尊親屬罪重判19年10月；辯護律師上訴主張他是自閉等多重障礙兒，感嘆國民法官無法理解該病，希望幫陳生求輕刑，陳生也當庭哭問「我為什麼會這樣？」二審合議庭今天駁回上訴，維持原審刑度，陳生今天出庭聆判面無表情，但緊張搓手。本案仍可上訴。
合議庭今天提解在押的陳生聽判，他在宣示判決前緊張得直搓手，在法庭裡顯得滿臉侷促，聽完合議庭念出「上訴駁回」4字後，他面無表情，不確定是否能理解。合議庭審判長許永煌對他說「不服判決的話，可以在收到判決後20天內上訴」，陳生則似懂非懂的點了點頭。
在陳生解還看守所前，記者問他「是不是覺得法官不懂你嗎？」陳生皺眉、頓了一下，低頭不語離開。
調查指出，陳母獨力扶養有自閉症狀的陳生，自小對他呵護備，甚至帶他參加早療，但陳生長大後，因多項生活瑣事累積情緒。他在去（2024）年6月1日上午，想和母親討論升學卻被拒，一怒之下拿水果刀猛刺媽媽的頸、腹及頭部猛刺20多刀，他於20分鐘打電話報警，陳母送醫不治。陳生一開始稱媽媽也攻擊他，最終才承認犯罪，一審國民法官重判19年10月。
一審重判陳生，但值得注意的是，判決認定，陳生自幼就有符合「自閉症」的強迫行為，學齡至少年階段，更出現自閉症類障礙症的共病症（例如注意力不足/過動、適應障礙症、行為規範障礙症）等，其後也出現「反社會型人格障礙症」等症候。不過，一審認定，這固然是關係到「心理健康」的重要一環，但認為陳生從小接受家人安排治療及生活支持，家人並沒有放任不照顧他。
而一審判決也深入解釋，為什麼在這個案子，無法引用《刑法》「情堪憫恕」條款減刑。
判決認為，陳生在精神鑑定時提到的和媽媽的衝突，例如「巧克力事件」、「存摺爭執」及「讀大學」等，都是家庭常見的親子衝突，不是「情堪憫恕」條款要求的「特殊背景」。判決認為，陳生犯下如此重大的弒母案，背後沒有暴力或威脅等外在因素影響，犯案動機都源自於他「內心主觀的怨懟與偏執」，「帶有強烈自我中心與對他人生命權益之漠視，欠缺正當性」，無法令人同情理解，況且，他的精神狀況也屬正常，可以理解行為的不當。
而判決也認為，家屬多數不原諒他，未來將很難有家庭支持系統，而以他的狀況，必須持續長期服藥和心理介入才能重建社會關係。一審考量他坦承犯案，也希望出獄後帶著媽媽的照片旅遊完成生前願望，顯見他犯案有悔意，據此重判19年10月。
不過，二審開庭出現轉折，鑑定醫師作證時坦言，他雖是自閉症類，但屬於30%「沒有智能不足」的族群，也就是說，早期可以照顧自己、和同儕相處，但升上國高中後，將出現無法理解別人的想法或暗示的狀況，社會適應不佳。
醫師指出，陳生的反應比一般人激動，「他好像知道自己不能殺人，但衝動一來，不一定能控制。」陳生聽到這裡，摀臉無聲落淚，隨後臉部扭曲地問醫生「我的病是先天的嗎？我為什麼會這樣？」醫師當庭安慰他「你是先天性的自閉症….是不是有很多地方無法好好地說話？」
二審庭訊到最後，法官最後問他「你覺得該判多久？」陳生無預警地吐出「17年」這個數字，但為何是這個數字，他也說不出理由。
其委任律師表示尊重他的看法，但請法官特別注意他的病症，律師感嘆，「現今的醫療和法律認定有落差…《刑法》是為了可以理解意義的人而存在，無法理解的人，用刑罰並不是最佳選擇。」
委任律師指出，其實，本案恰好可以凸顯國民法官的存在價值，因為職業法官平時不一定有機會了解自閉症，身為素人的國民法官應該更有機會接觸到，應該進一步發揮功能，不過，律師也坦言，「本案的國民法官顯然不能理解自閉症，這嚴重影響被告的罪責…」
不過，律師的主張並未被二審採納，二審合議庭今天仍駁回上訴，維持19年10月刑度。全案仍可上訴。
更多太報報導
他70年前錯殺男老師被認「顛覆政府」槍決！ 呂國昭家屬拚再審平反
「燒烤、熱水燙」殺5貓！ 他辯「吸毒惹禍」二審共判9年2月 合議庭怒：預謀犯罪
自閉少年弒母一審重判！ 他上訴哭問：我是天生的嗎？律師嘆國民法官「不理解」
其他人也在看
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 7
中國錯了！濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 219
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 152
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 3
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 123
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 136
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 8
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
MLB》前中職洋投瑞恩 8千萬合約加入太空人
曾效力中華職棒大聯盟富邦悍將的右投手Ryan Weiss（中文登錄名：瑞恩），今天傳出與美國職棒大聯盟休士頓太空人簽下1年260萬美元（約新臺幣8167萬元）合約的消息。TSNA ・ 2 小時前 ・ 4
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 95
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
于朦朧第二？靈媒爆陳都靈12/5將被獻祭 日期藏「恐怖巧合」網全炸鍋
中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈，案件疑點重重。先前網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口。近日美國靈媒Kandis Starr更透露，陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，且將會在12月5日被獻祭引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 19 小時前 ・ 19
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 9
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 95
三星突襲…推三折機Galaxy Z TriFold搶市 台積電、大立光業績添柴火
三星昨（2）日突襲式發表首款三折機Galaxy Z TriFold，藉此鞏固折疊機王者地位，預計12月12日將率先在母市...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 8
「想毀掉中華民國的不是民進黨！」張禹宣轟鄭麗文：每一步都在分裂台灣
近來國民黨立委遭質疑「赤化」，先前國民黨主席鄭麗文曾表示，「把中華民國毀了，對誰都沒有好處」。媒體人張禹宣就直言「想毀掉中華民國的不是民進黨是鄭麗文」，怒轟如今國民黨在鄭麗文的領導下，不斷放大中國弱化中華民國的概念，每一步動作都在分裂台灣的社會認同，弱化中華民國原先能代表的團結象徵。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 288