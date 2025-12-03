自閉症少年弒母！一審認「可自我控制」重判19年10月 二審結果出爐

涉嫌弒母的陳姓自閉症少年上訴二審失敗，仍判19年10月。侯柏青攝。



有自閉症等多重障礙的18歲陳姓高職生，去年和母親有齟齬，憤拿水果刀弒母20多刀致死，一審國民法官依殺害直系血親尊親屬罪重判19年10月；辯護律師上訴主張他是自閉等多重障礙兒，感嘆國民法官無法理解該病，希望幫陳生求輕刑，陳生也當庭哭問「我為什麼會這樣？」二審合議庭今天駁回上訴，維持原審刑度，陳生今天出庭聆判面無表情，但緊張搓手。本案仍可上訴。

合議庭今天提解在押的陳生聽判，他在宣示判決前緊張得直搓手，在法庭裡顯得滿臉侷促，聽完合議庭念出「上訴駁回」4字後，他面無表情，不確定是否能理解。合議庭審判長許永煌對他說「不服判決的話，可以在收到判決後20天內上訴」，陳生則似懂非懂的點了點頭。

在陳生解還看守所前，記者問他「是不是覺得法官不懂你嗎？」陳生皺眉、頓了一下，低頭不語離開。

調查指出，陳母獨力扶養有自閉症狀的陳生，自小對他呵護備，甚至帶他參加早療，但陳生長大後，因多項生活瑣事累積情緒。他在去（2024）年6月1日上午，想和母親討論升學卻被拒，一怒之下拿水果刀猛刺媽媽的頸、腹及頭部猛刺20多刀，他於20分鐘打電話報警，陳母送醫不治。陳生一開始稱媽媽也攻擊他，最終才承認犯罪，一審國民法官重判19年10月。

一審重判陳生，但值得注意的是，判決認定，陳生自幼就有符合「自閉症」的強迫行為，學齡至少年階段，更出現自閉症類障礙症的共病症（例如注意力不足/過動、適應障礙症、行為規範障礙症）等，其後也出現「反社會型人格障礙症」等症候。不過，一審認定，這固然是關係到「心理健康」的重要一環，但認為陳生從小接受家人安排治療及生活支持，家人並沒有放任不照顧他。

而一審判決也深入解釋，為什麼在這個案子，無法引用《刑法》「情堪憫恕」條款減刑。

判決認為，陳生在精神鑑定時提到的和媽媽的衝突，例如「巧克力事件」、「存摺爭執」及「讀大學」等，都是家庭常見的親子衝突，不是「情堪憫恕」條款要求的「特殊背景」。判決認為，陳生犯下如此重大的弒母案，背後沒有暴力或威脅等外在因素影響，犯案動機都源自於他「內心主觀的怨懟與偏執」，「帶有強烈自我中心與對他人生命權益之漠視，欠缺正當性」，無法令人同情理解，況且，他的精神狀況也屬正常，可以理解行為的不當。

而判決也認為，家屬多數不原諒他，未來將很難有家庭支持系統，而以他的狀況，必須持續長期服藥和心理介入才能重建社會關係。一審考量他坦承犯案，也希望出獄後帶著媽媽的照片旅遊完成生前願望，顯見他犯案有悔意，據此重判19年10月。

醫生證稱，高智能自閉症兒童小時候可跟同儕相處，但長大後可能無法理解別人的思維。兒童示意圖，取自Unsplash

不過，二審開庭出現轉折，鑑定醫師作證時坦言，他雖是自閉症類，但屬於30%「沒有智能不足」的族群，也就是說，早期可以照顧自己、和同儕相處，但升上國高中後，將出現無法理解別人的想法或暗示的狀況，社會適應不佳。

醫師指出，陳生的反應比一般人激動，「他好像知道自己不能殺人，但衝動一來，不一定能控制。」陳生聽到這裡，摀臉無聲落淚，隨後臉部扭曲地問醫生「我的病是先天的嗎？我為什麼會這樣？」醫師當庭安慰他「你是先天性的自閉症….是不是有很多地方無法好好地說話？」

二審庭訊到最後，法官最後問他「你覺得該判多久？」陳生無預警地吐出「17年」這個數字，但為何是這個數字，他也說不出理由。

其委任律師表示尊重他的看法，但請法官特別注意他的病症，律師感嘆，「現今的醫療和法律認定有落差…《刑法》是為了可以理解意義的人而存在，無法理解的人，用刑罰並不是最佳選擇。」

委任律師指出，其實，本案恰好可以凸顯國民法官的存在價值，因為職業法官平時不一定有機會了解自閉症，身為素人的國民法官應該更有機會接觸到，應該進一步發揮功能，不過，律師也坦言，「本案的國民法官顯然不能理解自閉症，這嚴重影響被告的罪責…」

不過，律師的主張並未被二審採納，二審合議庭今天仍駁回上訴，維持19年10月刑度。全案仍可上訴。

