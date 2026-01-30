自閉症與月經：我無法區分生理和心理痛苦

對某些自閉症者而言，月經的痛苦可能尤其劇烈。 [Getty Images]

月經對許多人而言都是一項挑戰——從經痛、波動的荷爾蒙、情緒起伏，到尋找適合不同身體與生活方式的衛生用品。但對自閉症者而言，月經的痛苦可能尤其劇烈。

「身體與情緒上的痛苦常常交織在一起，」來自阿富汗、現居倫敦的薩達夫（Sadaf）說。

她表示，月經期間的身體疼痛如經痛，會引發情緒反應，例如「突然的悲傷或恐慌」，而這些情緒往往沒有明確原因。

她解釋，這是因為她的情緒與感官系統高度連結，難以分開。

英國斯旺西大學（Swansea University）公共衛生講師艾咪·格蘭特博士（Aimee Grant）指出，自閉症者在月經期間可能面臨額外挑戰，包括感官敏感度增加、情緒調節困難以及難以應對變化。

她目前正領導一項為期十年的研究計畫《自閉症：從月經到更年期》（Autism from Menstruation to Menopause），迄今已進行超過200場訪談。

感官敏感度

月經前後常見的荷爾蒙波動與情緒變化，對自閉症者而言可能更為強烈且難以調節。

人體內部的感官訊號，例如飢餓感或如廁需求，被稱為「內感受」（interoception）。

自閉症者的內感知可能特別敏銳，也可能極度微弱。格蘭特表示：「有些人訊號強烈，對身體狀況非常敏感；有些人則訊號微弱，直到出現實質疼痛才察覺。」

她本人亦是自閉症者。

自閉症患者可能敏銳意識到自己的痛苦，也有可能沒有意識到。

許多人可能能察覺初期經痛的感覺，或因經前症候群（premenstrual syndrome, PMS）而開始感到易怒，但自閉症者往往要到「感覺非常糟糕」時才會意識到。

這是現居西班牙、32歲的莉莉（Lili）所面臨的主要挑戰之一。

「例如我必須吃東西，但我不覺得餓。然後我開始頭痛，但無法將頭痛與飢餓連結，也不理解身體發生了什麼事。想像一下這種情況發生在月經期間，一切都會被放大。」她解釋道。

格蘭特的研究發現，自閉症者罹患經前不悅症（premenstrual dysphoric disorder, PMDD）的比例較高。她表示，「這意味著對月經週期變化的情緒反應非常極端。」

感官敏感度提高也會令到使用月經衛生用品變得困難。

38歲的薩達夫（Sadaf）最近才確診自閉症，她表示曾想從衛生棉改用月亮杯，因為月亮杯更具永續性。

她事前詳細閱讀相關資料並做好心理準備。「但放入與取出月亮杯，已是非常艱巨的經歷，」她決定繼續使用衛生棉。

對莉莉而言，適合的衛生用品，每天可能都不同。「我總是準備多種月經用品，例如衛生棉條、衛生棉、月經褲和月亮杯，並根據當天的感受來選擇使用。」她說。

改變可能很困難

對於一些自閉症患者來說，記住何時需要更換衛生用品可能更具挑戰性。

格蘭特表示，許多自閉症者在熟悉與穩定的環境中感到安心。

即使是最規律的月經週期，也可能打亂個人日常作息。「不規則的週期對自閉症者而言尤其難以應對。」

這也與執行功能的挑戰有關——執行功能是指解決問題等心智技能，而自閉症者常見此方面困難，使他們更難應對變化。

月經期間，這可能導致個人在處理如衛生用品選擇等問題時感到「決策疲勞」。

「我難以處理如更換衛生棉等衛生任務，也難以管理止痛方式，例如服藥或使用熱敷墊。」薩達夫說。

她使用手機上的記事程式來協助記錄與管理月經，使過程更容易掌控。

教育

根據世界衛生組織2024年報告，全球僅有五分之二（39%）的學校提供月經健康教育。

儘管許多年輕人可能在家中接受生殖健康教育，但仍有數百萬人可能在毫無事前資訊的情況下迎來第一次月經。

莉莉在27歲時確診自閉症，她表示自己在伊朗的學校曾接受一些月經週期的教育，但大多是「錯誤資訊」，例如「人體會過濾血液，排出的血是被過濾過的」。

她說，當自己真正來月經時，無法將所學與實際情況連結。

「我以為自己在流血快死了，我非常恐慌。」她說。

找到合適的月經產品可能很困難。

薩達夫表示，由於阿富汗社會對月經與自閉症的文化禁忌，她的第一次月經「可能與大多數人非常不同」，使整個過程格外艱難。

格蘭特指出，即使接過教育，自閉症者仍可能無法預期月經實際會帶來什麼樣的感受。

Lili表示，她多年來在情緒與身體上都感到困擾，卻未意識到許多症狀與月經有關，且因自閉症而被放大。

解決方案和應對機制

正念和瑜珈可以幫助緩解一些症狀。

了解身體的運作方式，是管理月經的重要一環。自閉症友善月經指南作者露比·史都華（Ruby Steward）表示，在為自閉症兒童做準備時，使用直接語言、避免委婉說法至關重要。

史都華本人也是自閉症者。她強調，正確命名身體部位非常重要。

「不使用直接語言可能會造成危險。以教導如何使用衛生棉條為例，必須清楚說明插入的時機，並明確指出陰道的位置。」

對莉莉而言，確診自閉症對理解自己的月經幫助極大。

「我開始更留意周遭環境，並在敏感時期嘗試控制或減少感官過載，」她解釋。

人們有各種不同的應對方式。

冥想與正念練習幫助莉莉「不會對強烈情緒產生突然反應，而是有空間去分析並理解情緒來源」。

薩達夫則表示，唱歌、跳舞與瑜伽等較非傳統的方法也幫助她調節情緒。

「我讓情緒在安全空間中流動，而不是試圖壓抑或控制它們，」她補充。