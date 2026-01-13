自閉症芭比登場！美泰兒推多元包容系列 從眼神到配件全依特性設計

[FTNN新聞網]

記者蔡曉容／綜合報導

美國玩具巨頭美泰兒（Mattel）為了提升玩具的包容性，昨（12）日推出第一款自閉症芭比娃娃。美泰兒在新聞稿中表示，這款娃娃將邀請更多孩子能在芭比身上看到自己。

美國玩具巨頭美泰兒為了提升玩具的包容性，昨（12）日推出第一款自閉症芭比娃娃。（圖／Mattel臉書）

美泰兒以芭比娃娃和卡牌遊戲UNO聞名國際。美泰兒在新聞稿中表示，為了提升自閉症在媒體上的呈現，公司在非營利組織「自閉症自我倡導網絡」（Autistic Self Advocacy Network）的指導下，花了18個月時間開發這款自閉症娃娃。

這款芭比娃娃的肘部和手腕可以活動，是自閉症者處理感官資訊的表達；眼睛稍微偏向一邊，象徵有些自閉症者有時會避免眼神接觸；娃娃穿著的服飾布料較少，因為部分自閉症者對布料縫線較敏感；娃娃的裝置配有指尖陀螺、降造耳機和平板，是有說話困難的自閉症者的溝通工具。

根據世界衛生組織（WHO），大約每127人當中，就有1人被診斷為自閉症。自閉症的特徵是在社交互動和溝通有一定程度的困難，但透過心理社會的介入，能夠提升溝通和社交技巧，對自閉症者和其照顧者產生正面影響。

