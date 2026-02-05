自陸產製進口特定鋁箔 財部公告展開落日調查

財政部五日公告對自中國大陸產製進口特定鋁箔，展開落日調查。該案調查程序及時限，財政部應自公告進行調查之日起六個月內完成傾銷調查認定，並通知經濟部；經濟部應自公告進行調查之日起展開產業損害調查，於接獲財政部通知之翌日起二個月內完成認定，並通知財政部。

財政部關務署表示，對自中國大陸產製進口特定鋁箔繼續課徵反傾銷稅案，財政部五日公告進行落日調查，以維護國內產業公平合理貿易環境。我國於一一○年八月三十一日公告對自中國大陸產製進口特定鋁箔課徵反傾銷稅，並溯自一一○年二月二十二日實施，課徵期間將於一一五年二月二十一日屆滿五年，財政部於一一四年八月十二日公告，國內同類貨物產業代表如認為有繼續課徵之必要者，得於公告翌日起一個月內提出申請。原案申請人中鋼鋁業公司於一一四年九月五日提出繼續課徵申請，關務署指出，依據申請人提供之資料，可合理懷疑如停止對涉案貨物課徵反傾銷稅，傾銷及損害可能繼續或再度發生，因此財政部決定進行調查。