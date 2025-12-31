自願退出爭取新竹縣長初選！林思銘嘆「黨內已出現互打分裂氛圍」 陳見賢呼應：一定要團結才能勝選

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

立委林思銘宣布退出國民黨新竹縣長初選提名，他坦言內心充滿憂慮，距離國民黨新竹縣長黨內初選尚有一段時間，但黨內已逐漸出現互打的分裂氛圍；不僅無助於競爭，只會加深裂痕、削弱士氣，傷害的是國民黨團結以及2026的勝選前景。

有志參選縣長的新竹縣副縣長陳見賢對此表示，國民黨在新竹縣一定要團結，因為唯有團結，才有勝選的機會，也才能真正為地方爭取更多建設與資源；他也感謝林思銘，持續堅守立法院，為國家、為人民全力打拚，也一步一步實踐他對新竹縣民的承諾。

林思銘指出，他深信一句話「團結未必保證勝選；但不團結，一定無法勝選。」這不只是簡單的一句口號，而是政治現實，更是我們共同必須承擔的責任；然而初選造成內耗升溫、同志互打，更使基層憂心忡忡，他深知若任由對立持續擴大，最終只會讓支持者失望，讓對手得利。

林思銘強調，基於團結、基於大局、基於國民黨勝選的整體考量，他必須做出一個艱難、且對支持的鄉親朋友負責任的決定；他也直言「成功不必在我，但成功一定有我。」這不是退縮，不是妥協，不是屈服於任何壓力，而是因為始終堅信，團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨比個人更重要。

林思銘也說，他會全力支持黨所提名的縣長候選人，不論最終由誰代表國民黨出戰，他都會站在最前線並肩作戰，共同捍衛新竹縣，爭取最後勝利。





