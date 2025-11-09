自飛誤判！2港籍遊客飛行傘 空中纏繞「相撞墜落」

兩具飛行傘在空中突然相撞。（圖／翻攝自范世緯臉書）





一名香港籍遊客到南投埔里虎頭山體驗飛行傘，過程中，卻撞到另外一名台灣遊客的飛行傘，雙雙墜落、吊掛在樹上。業者回應，經確認雙方都沒有受傷就自行離開，香港學員是玩家自飛，因為氣流不理想，操作不慎才發生意外。

民眾用手機遠眺飛行傘的畫面，卻意外目擊驚悚一幕。目擊民眾：「啊。」

只見一黃一紅兩具飛行傘在空中突然相撞，雙方傘具糾纏一起直直往下墜，瞬間消失在樹林里面，目睹意外的拍攝者嚇到鏡頭一陣亂晃，其他遊客也拍到。

目擊者范世緯：「本來想去嘗試的，但看到後就覺得不要取消念頭。」

這是發生在8號下午，中部知名飛行傘景點南投埔里虎頭山附近，直擊驚悚的這一幕，一名香港籍的新手不熟悉操作不慎，撞到台灣籍的遊客，兩人自行脫困沒有受傷。

飛行傘場地業者施永彬：「8號氣流並不是很好，那香港的學員跟我們台灣的一位飛傘員，在山邊盤旋的時候，學員的部分並沒有注意到，傘的距離跟高度，所以才造成這個事件，那掛樹這個事情，其實對我們來講是一個，最安全降落的方法。」

至於空中撞擊畫面也讓網友看傻眼，開玩笑表示，難不成空中也有三寶嗎。好在整起意外沒人受傷，也因為沒有傷亡，業者沒有通報是否有違規之處，南投教育處表示，未涉及傷亡不須通報，其實在空中，本就沒有限制飛行數，那麼如何避免相撞。專家回應，要依照編號雙數或奇數的方向前進，並保持距離。

專業教練：「第一頂傘碰到了氣流，他還要再補高度，但是今天是雙號，原本是要右轉，但他的氣流在他的左邊，第一頂傘左轉那大家就要跟著左轉。」

虎頭山是中部飛行傘聖地，過去擦撞或是飛行傘卡樹上的類似案件都曾發生過，這一次人為操作疏失，碰撞事故沒有受傷，但恐怕也讓雙方都嚇出一身冷汗。

