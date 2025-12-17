自首殺人棄屍 2嫌涉黑吃黑被押

整起殺人案件一度遇到辦案瓶頸，屏東縣刑大13日陪同刑事局長周幼偉到車城福安宮拜拜，結果隔天就找到遺體，讓地方議論紛紛。（羅琦文攝）

台中霧峰蔡姓男子涉嫌於2年前在南投殺人棄屍，日前因良心不安，7日前往屏東枋寮派出所自首，警方根據線索追查，卻始終找不到被害人遺體，直到有當地原民告訴員警「祖靈說，就在一棵倒伏的樹下」，眾人在半信半疑下展開搜尋，果真找到一具白骨，已採集DNA待確認，警方也循線查獲共犯24歲陳姓男子，警詢後將2人依殺人罪嫌送辦，檢方複訊後聲請2人羈押禁見獲准。

警方調查，主嫌22歲蔡男原居無定所，57歲的死者劉女疑從事放貸借款，而陳男是劉女親戚，將蔡男介紹給劉女，曾幫劉女討債，期間陳、蔡2人疑想黑吃黑私吞催討的本票被劉女發現，雙方多次談判未果，雙方於民國112年10月談判發生爭執，2人竟將劉女殺死，心慌之下將遺體打包後開車沿著139縣道亂逛，最後棄置在彰化縣芬園鄉山區虹禧橋下。

事隔2年，蔡男一直覺得良心不安，決定自首，7日原本打算從恆春到南投投案，但晚間6時坐車到枋寮，卻盤算著路途遙遠要花很多錢，於是才到枋寮派出所自首說出這段塵封往事。

警方第一時間組成專案小組，連夜帶著蔡男前往山區尋找被害人遺體，但2年來經過多次大雨沖刷，四處搜尋未果，有員警靈機一動，想說地點在山區，借重熟悉山域知識的原住民，於是請來3位枋寮、春日一帶的原民，14日再度前往虹禧橋搜尋。

當眾人正埋頭尋找時，有人突然說「祖靈告訴我，就在一棵倒伏的大樹下」，眾人循線挖掘，果然找到一具白骨。更令警方訝異的是，該處早就來回搜尋多次，甚至離發現地點不到10公尺。

尋獲遺體後，警方15日循線找到陳男，陳男自知法網難逃，坦承犯案。警詢後將2人移送南投地檢署，檢察官聲押禁見2人獲准，後續將釐清詳細犯案動機及經過。

由於案件一度遇到瓶頸，屏東縣刑大13日陪同刑事局長周幼偉到車城福安宮拜拜，結果隔天就找到遺體，讓地方議論紛紛，有人說祖靈顯靈，有人說土地公厲害，但不論如何，都讓人嘖嘖稱奇。