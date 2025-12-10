自首2年前掐死人棄屍卻找嘸…高大成分析「故意報錯地點逃罪」建議2招

社會中心／屏東報導

蔡姓男子走進枋寮派出所自首自己2年前掐死一名婦人後棄屍，專案小組搜尋卻無所獲。（圖／翻攝畫面）

屏東縣枋寮分局7日晚間接獲一起自首案件。一名蔡姓男子（22歲）當晚自行走進屏東縣枋寮分局派出所自首，稱：「我殺人了！」透露自己2年前因金錢糾紛，失手掐死南投一名劉姓婦人，並將遺體棄置彰化山區，但警方搜尋至今仍未果。對此，法醫高大成分析搜索畫面後，質疑棄屍地點不符合犯罪心理學，並建議2招或許能找到遺體。

據了解，蔡男是台中霧峰人，近年在屏東墾丁打工，而他7日晚間18時許，獨自走到屏東縣枋寮分局派出所，一進門就語出驚人表示自己殺了人，隨後自稱與住在南投名間的劉婦有債務糾紛，2人在2023年10月間的某晚相約在南投住處談判，但過程中，與劉姓婦人發生口角衝突，自己也因此情緒失控將對方掐死。

廣告 廣告

蔡男稱，在驚覺鑄下大錯後，隨即將屍體打包，駕車沿南投139縣道行駛，並在南投、彰化交界處將遺體棄置橋下。至於為何會在經過2年才自首？蔡男向警方供稱，因為在作案後，此事一直在心中揮之不去，7日終於無法再承受良心譴責，決定前往警局自首。

屏東警方隨即將蔡男逮捕並通報南投警方，經南投警方調閱相關失蹤人口紀錄後，發現劉婦平時獨居南投名間，且確實失聯2年，與蔡男提供的時間點大致相同；此外，劉婦兒子也於2024年1月通報台中警方，稱母親失蹤並請求協尋，身分似乎吻合。

之後，屏東與彰化警方組成專案小組，並重回蔡男所稱的棄屍地點展開大面積、地毯式的搜索。不過，由於已事隔2年多，蔡男又稱對南投地理環境不太熟悉，「忘記確切棄屍位置」，導致專案小組連日搜山始終一無所獲，沒有發現任何與劉姓婦人的遺體或相關物品，使案件偵查陷入瓶頸。

高大成對此案進行分析。（圖／資料照）

對此，法醫高大成指出，從媒體取得的搜索畫面來看，蔡男所說的棄屍地點與一般深夜棄屍山區會選擇的地點不同，依照犯罪心理學，嫌犯在犯案後，因心中極為不安，深夜到偏僻山區棄屍也是為掩人耳目，所以較少會選擇筆直且容易被發現的道路旁，通常會選擇隱密的轉彎處，因為將屍體從車上搬下需要較長時間。

高大成指出，以往找不到屍體而定罪僅有一件，是因現場留有大量足以致死的血跡，並分析蔡男可能因殺人良心不安，故跑去詢問過律師，並透過報假的棄屍位置，若警方始終找不到遺體，蔡男恐面臨難以定罪的情況。加上過去曾有不少案例，就是兇嫌主動投案，卻又報假地點，目的就是未逃過一罪，也讓自己能夠心安理得。

不過，高大成也說，畢竟事件已過2年，警方至今仍找不到遺體，不排除時間隔了過久，導致蔡男記錯地點，另以環境狀況推估，屍體若存在恐已腐化僅剩白骨，但衣物應仍可保留，從骨頭或衣物殘留的DNA、創傷痕跡仍能協助釐清死因，所以建議可透過警犬針對山坡轉角等偏僻位置擴大搜索，最後無奈表示，否則「只能找能通靈的人了」。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

花蓮0403、0206強震2大樓倒塌…建築師竟是同1人「已逃國外遭通緝」

台中烏日工人後仰滑倒「頭部直接猛撞鐵桿」送醫身亡

被控接受「台北黑道堂主宴飲」洩機密…新北刑大代理副隊長遭聲押

仙塔律師突180度大轉彎全認罪「黑心律師」揭2大原因：當局者迷太天真

